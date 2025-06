Habrá fiestas en Coia

La decisión ha sido adoptada tras sendas reuniones de los responsables de la comisión, en primer lugar con técnicos del departamento de seguridad, después con la concejala de seguridad y con el alcalde de Vigo. El presidente de la comisión ha anunciado que se reactiva la celebración de las fiestas, tal y como estaba previsto y con la misma programación de orquestas, siempre y cuando sea posible. En lo que no hay acuerdo es en la instalación de las atracciones, no habrá ninguna, ni infantil, ni de adultos. El espacio que ocupaban estas atracciones será el que se use para la actuación de las orquestas, lo que soluciona las objecciones puestas por el consistorio al aforo de público. El portavoz del gobierno local, garantiza que el concello compensará a la comisión por la perdida de ingresos derivada de la no presencia de las atracciones.