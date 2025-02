La Directora Nacional de Calidad Ambiental, en Onda Cero: "Galicia está a la cola en gestión de residuos"

Gómez Palenque aseguró que "el planeta no puede mantener este nivel de consumo", y reconoció que "los datos de gestión de residuos en España no están bien, lo cual generará una sanción por parte de la Unión". Asimismo, puso el acento en los preocupantes datos de Galicia, sólo mejores que los de Ceuta y Melilla. "No entro en competencias locales ni autonómicas, pero os doy el dato: Galicia está en un 24% de reciclaje cuando debería estar en un 50%. Lo digo para que quien tenga que escuchar esto, lo haga".