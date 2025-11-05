La Diputación de Pontevedra amplía las visitas al edificio Fraga

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, anunció este miércoles que se va a duplicar la oferta de las visitas guiadas al Teatro Cine Fraga ante la “excepcional respuesta de la ciudad” que “ratifica que Vigo avala el proceso de recuperación de este histórico inmueble emprendido por la Diputación y la Xunta de Galicia”. También adelantó la vicepresidenta que se ampliarán los recorridos “en la línea de abrir más el Fraga a la ciudad” y “que toda la ciudadanía disfrute de estas espectaculares instalaciones que llevaban tantos años cerradas”.

El nuevo turno de visitas tendrá lugar todos los sábados a las 12:30, 16:00 y 17:00 horas y, al igual que las que están en marcha los miércoles y tienen todas las plazas cubiertas hasta el verano del 2026, será en grupos reducidos de quince personas. “Viendo la elevadísima demanda de estos recorridos guiados no queríamos que ningún vigués y viguesa quedara fuera de esta actividad”, aseguró la vicepresidenta quien añadió que “queremos abrir las puertas del Teatro Cine Fraga para que todo el vecindario pueda disfrutar de esta edificio que gracias a la Diputación y a la Xunta de Galicia será recuperado”.

Las visitas, para las que es preciso inscribirse a través del número de teléfono 986 118 227, permitirán conocer el vestíbulo del Teatro, con parada en la escalera de acceso al según andar, que permite tener una visión de la parte superior del inmueble. También se conocerá la platea y se subirá al primero anfiteatro antes de finalizar el recorrido con una visita a la antigua discoteca Nueva Olimpia, situada en el sótano del edificio.