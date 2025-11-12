" Creo que juntos somos más fuertes"

La reunión de los tres rectores de las universidades gallegas prevista para este jueves quedó aplazada hasta el próximo lunes porque aún faltan algunos flecos por cerrar. En declaraciones a Onda Cero Vigo, el rector y coordinador de este grupo de trabajo, Manuel Reigosa, cree que no habrá marcha atrás en el preacuerdo, pero recuerda que aún quedan trámites como la aprobación por parte de los consejos de gobierno de las universidades. Reigosa dice entender las críticas que llegan desde las alcaldías de Vigo y Coruña, tras el fracaso de la descentralización de 2015, pero afirma que ahora hay hitos que deben cumplirse año a año: Las prácticas de quinto deben impartirse en las tres universidades el año que viene, y en 2029 la totalidad de cuarto, quinto y sexto. Además, Reigosa, hace un llamamiento para que no se autoricen universidades privadas de medicina en Galicia que supondrían el fin del acuerdo.