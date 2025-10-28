El concello finaliza la instalación del árbol de la Puerta del Sol.

La Navidad ya se respira en Vigo, y este año lo hace a lo grande. El emblemático árbol navideño de Porta do Sol alcanza en 2025 una altura récord de 45 metros, consolidando a la ciudad gallega como uno de los destinos navideños más espectaculares de Europa.

El árbol, coronado por una estrella de 9 metros, se ha convertido en el símbolo indiscutible de las fiestas viguesas. Con una base de 13 metros de diámetro y más de 100.000 luces LED, promete deslumbrar a vecinos y visitantes desde su encendido oficial, previsto para finales de noviembre.

El alcalde Abel Caballero ha destacado que “este árbol no solo es el más alto de la historia de Vigo, sino también el más bonito del mundo”, en línea con su ya tradicional entusiasmo por las celebraciones navideñas de la ciudad. Aún no hay fecha oficial para la inauguración del alumbrado navideño pero el alto ritmo de la instalación de las luces en las calles hace pensar que podría ser el sábado 8 de noviembre, adelantándose una semana a la fecha más habitual.

Además del árbol principal, Vigo contará este año con un segundo árbol de 15 metros en el nuevo espacio “Vialia On Ice”, que incluirá pista de hielo, mercadillo navideño y espectáculos para toda la familia.

Altura del árbol principal: 45 metros

Estrella superior: 9 metros

Luces LED: más de 100.000

Encendido oficial: previsto para finales de noviembre

Novedad: árbol secundario en Vialia On Ice

Con estas cifras, Vigo vuelve a apostar por una Navidad de récord, atrayendo a miles de turistas y consolidando su marca como capital navideña del sur de Europa.