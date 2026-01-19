Noticias Vigo, 13.40

El Ayuntamiento compra vivienda a particulares para ponerlas en alquiler

Los propietarios pueden presentar su oferta de venta en la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento que pagará un máximo de 180.000 euros.

Víctor Blanco

Vigo |

El Plan de vivienda municipal del Ayuntamiento de Vigo contempla, entre otras iniciativas, la creación este 2026 de una empresa pública cuyo principal objetivo es no solo la construcción de nuevos edificios sino utilizar los pisos vacíos para destinarlos a vivienda social. Dentro de esta última iniciativa, desde hoy, los propietarios de viviendas pueden presentar su oferta en la gerencia de urbanismo para vender sus inmuebles. Para este fin el ayuntamiento destina dos millones y medio de euros.

El concello también pondrá en marcha un plan de alquiler. En este caso, el Ayuntamiento se ofrece a hacerse cargo de viviendas que los propietarios quieran poner en alquiler contando con la garantía municipal. Cederán sus inmuebles al ayuntamiento, y este se encarga de alquilarlos y de garantizar el ingreso de la renta a los propietarios.

