A las 20.00 y, si llueve, paraguas de colores

La lluvia amenaza la ceremonia de inauguración del alumbrado navideño en la ciudad de Vigo, el alcalde ha confirmado esta misma mañana que será a las 8 de la tarde. Y en caso de que llueva, ha animado a los asistentes a que lleven paraguas de colores.

La ocupación hotelera es alta, pero aún hay habitaciones, curiosamente hay más reservas para el próximo fin de semana cuando ya hay establecimientos completos. 12 millones y medio de leds iluminarán 420 calles, una vez que Abel Caballero dé el pistoletazo de salida desde el árbol de la puerta del Sol que este año tiene una altura de 46 metros y 40 centímetros. El aforo para presenciar en directo la ceremonia está limitado a 7.000 personas.