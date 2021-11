Eva García de la Torre, alcaldesa de O Porriño: " No van a poner al PSOE de rodillas"

" Estoy dispuesta a marcharme, pero siempre que haya un pacto de gobernabilidad para sacar adelante los proyectos que hay para O Porriño" en la entrevista en Onda Cero Vigo, la alcaldesa Eva García de la Torre indicó que la formación política EU Son Porriño debe reflexionar ante sus continuas contradicciones. No está dispuesta a presentar su dimisión como alcaldesa por escrito, ni su renuncia al acta de concejala hasta que no haya una negociación con EU en la que se garantice que no habrá una moción de censura que permitiría la llegada al gobierno del PP.