Noticias 13.40, Vigo y área metropolitana

Entra en vigor el nuevo PXOM de Vigo

Tras diez años de tramitación desde que la Justicia anuló el plan general de 2005, el urbanismo vigués ya se rige por el nuevo PXOM.

Luis Cerdeira

Vigo |

Aprobado en pleno municipal, el pasado 26 de mayo, con los votos a favor del PSdeG-PSOE, la abstención del PP y el voto en contra del BNG el nuevo plan general de Vigo tiene como objetivo diseñar el urbanismo de la ciudad en los próximos años y acabar con la incertidumbre generada tras la caída de la anterior norma urbanística, tumbada en los tribunales. El plan contempla la posibilidad de construir 50.000 viviendas, de las cuales 14.000 tienen algún tipo de protección. Según el alcalde de Vigo, Abel Caballero, otro de los puntos destacados es que se van a duplicar los metros cuadrados de zonas verdes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer