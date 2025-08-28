Entra en vigor el nuevo PXOM de Vigo

Aprobado en pleno municipal, el pasado 26 de mayo, con los votos a favor del PSdeG-PSOE, la abstención del PP y el voto en contra del BNG el nuevo plan general de Vigo tiene como objetivo diseñar el urbanismo de la ciudad en los próximos años y acabar con la incertidumbre generada tras la caída de la anterior norma urbanística, tumbada en los tribunales. El plan contempla la posibilidad de construir 50.000 viviendas, de las cuales 14.000 tienen algún tipo de protección. Según el alcalde de Vigo, Abel Caballero, otro de los puntos destacados es que se van a duplicar los metros cuadrados de zonas verdes.