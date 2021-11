Noticias 13.40 Vigo y área metropolitana.18/11/2021

Los empresarios pontevedreses piden tiempos competitivos para la conexión de AVE con Madrid. El alcalde afirma que el AVE con Vigo no estará completo hasta que se construya la variante con Cerdedo.

Los empresarios de la provincia de Pontevedra afirman que un viaje entre Vigo y Madrid superior a las 4 horas no es competitivo. Su presidente, Jorge Cebreiros, dice que para el empresario los tiempos de duración del viaje, que se manejan, no son atractivos y que no pueden competir con el avión.