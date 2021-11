A crise de abastecemento de microchips supuxo a perda de máis de 7.000 empregos ao sector da automoción

A crise de abastecemento de microchips continúa. Hoxe obrigou a parar á factoría viguesa do grupo Stellantis. Esta situación repítese noutras factorías. Esta mañá movilización en Madrid, diante do ministerio de industria, do sindicato CCOO para reclamar solución para o sector. En toda España perdéronse dende que se iniciou esta crise case 10.000 empregos. Santiago Domínguez, portavoz de Comisións no comité de empresa de Stellantis.

CO.

En Vigo concretarase nas vindeiras horas a data para a primeira reunión entre dirección de Setllantis e os sindicatos para tentar un acordo sobre a extensión dos ERTES a boa parte de 2022.