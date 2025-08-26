Adiós al Verbum. Se transformará en el Museo de la Historia de Vigo

Obra del arquitecto César Portela, el Verbum o Casa de las Palabras fue inaugurado en 2003. Fue creado como un espacio dedicado a cualquier ámbito relacionado con el lenguaje y la comunicación humana. Sin embargo, nunca consiguió cumplir sus objetivos iniciales. Su transformación en el Museo de la Historia de Vigo se hará a través de una comisión de expertos que serán los encargados de definir su contenido. El regidor vigués ha explicado que la creación de este nuevo espacio museístico requiere tiempo, mientras se desarrollarán, ya en el Verbum exposiciones temporales.