Abel Caballero, sobre el concierto de Muse : " La delegada de la Xunta miente"

" Ni la Xunta, ni ninguna promotora ha dirigido ninguna solicitud al concello para la celebración del concierto de Muse en el estadio de Balaídos". Así de claro se mostraba el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que añadía " no hubo solicitud ni la va a haber". Caballero que afirmó hace unos días que las obras del estadio municipal de Balaídos no podría acoger conciertos porque estaba en obras señalaba hoy que " todas las solicitudes que llegan al concello se estudian" pero que no ha llegado ninguna para hacer un concierto en el estadio.

Retó a la Xunta a mostrar el correo en el que se solicita el estadio de balaidos, para un concierto del Xacobeo.

La delegación en Vigo del ejecutivo solo ha mostrado una solicitud del Celta en la que no se habla ni del Xacobero, ni de Muse, sino que dice textualmente:“ Programa de actos y eventos que pongan en valor los 100 años de historia de la entidad”