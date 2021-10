Pubs y discotecas podrán abrir hasta las 4 de la madrugada

El TSXG autoriza solicitar certificado COVID-19 para el ocio nocturno

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) autorizou a Xunta a esixir a presentación do certificado COVID-19 para acceder aos locais de lecer nocturno que abran ata as catro da mañá e conten con capacidade de ocupación do 75 %, en interior, e do 100 %, en exterior. Os maxistrados indican no auto, notificado hoxe, que a medida está xustificada porque se aplicará en zonas en que aumenta o risco de transmisión do virus, pois se trata de “espazos pechados, onde se establecen contactos próximos e prolongados, con escasa renovación de aire, nalgúns casos, e realización de actividades nas cales é necesaria a retirada da máscara e de accións que ocasionan unha maior xeración de aerosois, como falar, en ocasións, cun ton de voz maior do normal ou cantar”.





ondacero.es