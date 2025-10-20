La Xunta de Goberno de Santiago aprueba la licencia para la restauración y rehabilitación integral de la Torre del Reloj

El ejecutivo municipal concedió al Arzobispado de Santiago la licencia para realizar la restauración y rehabilitación integral de la Torre del Reloj con un presupuesto de ejecución material de 1.705.504,96 euros.

El proyecto, redactado por los arquitectos Óscar e Iván Andrés Quintela, desarrolla las siguientes intervenciones: restauración de toda la fábrica pétrea, tanto en el exterior como en el interior, incluyendo puntualmente refuerzos estructurales; restauración de las pinturas sobre la fábrica de piedra, como las existentes en las esferas exteriores del reloj y en los zócolos interiores, así como de las pinturas sobre la madera de la caja de la maquinaria; rehabilitación del espacio interior para facilitar el acceso a todos los niveles de la torre, reparando estructuras de madera y sustituyendo las deterioradas o descontextualizadas; reparación o sustitución de la carpintería exterior e interior de los huecos por nuevos elementos de madera e inclusión de nuevas carpinterías acristaladas resueltas con perfiles de acero; ejecución de una nueva estructura de madera para sostener la campaña principal, sustituyendo la metálica existente; reparación de la maquinaria del reloj y del mecanismo de golpeo de las campañas; y ejecución de una nueva instalación eléctrica y de alumbrado en toda la torre.

El proyecto se enmarca en el Plan Director del conjunto de la Catedral, aprobado por la Junta de Gobierno el 27 de octubre de 2009; cuenta con el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural (04.03.2025) y con el dictamen favorable de la Comisión Asesora del Patrimonio Histórico del Plan Especial PE-1 (04.02.2025).

Otros temas

En la misma sesión de la Junta de Gobierno se aprobó el expediente que tiene por objeto la licitación del Servicio de mantenimiento del software de gestión integral de usuarios de Servicios Sociales con un presupuesto base de licitación de 66.598,40 ͆ (base imponible de 56.918,40 € más IVA del 21% de 9.680,00 €) y con la siguiente desglosación: 2.371,60 € (2025); 38.139,20 € (2026); 26.087,60 € (2027).

Este software permite la gestión integral de los servicios sociales comunitarios a través de una serie de módulos totalmente configurables y que aglutinan la totalidad de los trabajos que se realizan en el ámbito del área social. Incluye, también, el soporte a las peticiones que desde los servicios sociales se realizan para adecuar la herramienta a sus necesidades y a la legislación vigente, así como la mejora de la integración con otras herramientas municipales. Se abre ahora un procedimiento negociado sin publicidad de adjudicación.

También se aprobó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la Asociación del Traje Gallego por importe de 20.000 euros. La actividad objeto del convenio es la celebración del 30 aniversario de la asociación, que comprende una exposición de indumentaria popular gallega, unas jornadas en torno al traje, habladeros y talleres celebrados en centros cívicos y culturales de Santiago, una actividad titulada 'El traje para los peques' y una exposición de cartaces y fotografías.

En la misma sesión se autorizó la revisión de precios del contrato mixto de suministro y servicios energéticos del alumbrado público exterior, solicitada por la UTE SANTIAGO ALUMBRADO, adjudicataria de este contrato según el Acuerdo de la Junta de Gobierno de 11 de abril de 2023.

De acuerdo con ello, el canon se reduce en 8.844,32 euros mensuales o 106.131,89 € año, IVA incluido, con efectos desde el 1 de noviembre de 2024 y hasta el 31 de octubre de 2025, durante el segundo año de ejecución del contrato.