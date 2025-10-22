Vecinos de la plaza de Cervantes inician una recogida de firmas para buscar una solución ante un problema "de salud pública" provocada por una persona sin techo que altera la convivencia

Vecinos y comerciantes de la Plaza de Cervantes han iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma www.peticion.es para instar a las autoridades a buscar una solución ante los problemas de convivencia y "salud pública" por los problemas de convivencia generados por una persona "sin techo que se encuentra habitualmente en los soportales de la plaza. Hasta el lugar se desplazan habitualmente voluntarios de Cruz Roja e incluso operarios de Urbaser a limpiar el entorno, pero los vecinos denuncian que esta persona llega a hacer sus necesidades en plena plaza "y se lava las manos en la fuente de Cervantes en donde terminan muchos niños salpicando agua al buscar los famosos pies de la estatua de Cervantes". Carmen Rabuñal, vecina del casco histórico señala en ONDA CERO que "esto es ya un problema de salud pública" y añade que "no queremos que lo lleven a otro punto de Santiago, sino que se busque una solución para esta persona y también para los vecinos y comerciantes de la plaza de Cervantes que están ya desesperados con esta situación". Llegado este punto, los vecinos han iniciado una recogida de firmas con la intención de recuperar la tranquilidad y la convivencia en la plaza de Cervantes . Desde el Concello de Santiago aseguran que están trabajando con Servicios Sociales en este problema intentando buscar una solución