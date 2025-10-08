Vecinos del Ensanche de Santiago solicitarán el adelanto del horario de cierre de locales de ocio tras las continuas peleas "y el consumo de drogas tan alto"

El presidente de la Asociación de Vecinos Raigame do Ensanche Xosé Manuel Durán se mostró en ONDA CERO muy preocupado por la proliferación de peleas en las rúas del Ensanche compostelano como las últimas registradas días pasados y "en unha delas uns homes deronlle patadas a unha moza que non é de aquí e igual por iso non presentou denuncia por estar en tramites a sua residencia". Durán lamenta que "o consumo de drogas é tan alto que nas liortas que se localizan na rúa Santiago de Chile ou a rua Nova de Abaixo onde hai varios locais da mesma propiedade, están causando moitos problemas". Xosé Manuel Durán añade que "mesmo nas pelexas nas rúas se enfrentan con botellas rotas e armas brancas". Durán avanza que los propietarios de un eedificio de la rúa Santiago de Chile están estudiando emprender acciones legales contra un establecimiento de ocio nocturno por la proliferación de altercados en la zona. El próximo lunes 13 de octubre la Asociación de Vecinos Raigame convocó a los vecinos a una reunión en el Centro Sociocultural do Ensanche en la rúa Frei Rosendo Salvado "para solicitar o adianto do horario de peche dos locais de ocio nocturno ás 04.00 horas"