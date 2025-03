Vecinos del casco histórico lamentan la proliferación de pintadas y cartelería en fachadas de inmuebles como la antigua sede de Cantigas e Agarimos en la Algalia de Arriba

El presidente de la A.VV. "Fonseca" del Casco Histórico Roberto Almuíña lamenta en ONDA CERO la proliferación de pintadas y cartelería en diversas rúas de la zona monumental señalando que "está abandonado" y "o que está pasando no casco histórico é sorprendente dende fai anos". Almuíña lamenta la situación en la que se encuentra desde hace años el edificio histórico que llegó a ser sede de Cantigas e Agarimos en la rúa Algalia de Arriba "que está abandonado" y allí "poderíanse facer vivendas e podería ter vida". Roberto Almuíña señala que "aquí hai unha parálise dende fai anos" y cree que "este edificio tería que estar xa no rexistro de solares" como "tamén tiña que estar o de Fuico-Lois" en San Paio de Antealtares. Roberto Almuíña comenta que "cando unha vez me tiraron o balcón da miña vivenda na rúa do Vilar abríuse un expediente por non ter o edificio en condicións ¿e aquí, porque non se abren expedientes dese estilo?"..... "Falta capacidade de xestión"