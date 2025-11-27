El túnel del Hórreo de Santiago estuvo cerrado está noche por falta de personal en la Sala de Pantallas

El túnel del Hórreo permaneció cerrado al tráfico aproximadamente desde las 23.00 horas de este miércoles hasta las 08.00 horas de este jueves, por la falta de personal de vigilancia en la Sala de Pantallas.

Así lo han confirmado fuentes del Gobierno local consultadas por Europa Press. En un comunicado, han explicado que el policía del turno de noche comunicó su baja por el fallecimiento de un familiar a última hora de la mañana de este miércoles, y la jefatura de la Policía Local "no consiguió reordenar los turnos para cubrir esa baja".

Según han expuesto, ante la negativa de la Policía Local a realizar horas extras voluntarias, se firmó un decreto de obligatoriedad, pero la persona destinataria "no recogió la notificación".

En este contexto, el Ejecutivo municipal ha subrayado que el trabajo de vigilancia del túnel del Hórreo "no puede ser asumido por cualquier efectivo" de la Policía Local, sino que "requiere de una formación específica que en la actualidad tienen acreditada 11 policías y dos de ellos se encuentran de baja".

Asimismo, han señalado que el departamento de Convivencia ha dado las "indicaciones oportunas" para reorganizar los turnos con el objetivo de que "no se repita la situación vivida este miércoles".

"ALGO GRAVÍSIMO"

Este suceso ha sido denunciado durante el Pleno ordinario de este jueves por el grupo popular, los socialistas y concejalas no adscritas. "Goretti Sanmartín es una negligente porque es la primera alcaldesa que deja inactivo el parque comarcal de bomberos y que tiene que cerrar túnel del hórreo por falta de policías", ha enfatizado el portavoz del PP local, Borja Verea.

En su intervención, Verea se ha autopreguntado "¿que más tiene que pasar" subrayando que la "realidad supera la ficción", tras el cierre del túnel por falta de policías locales. "No sois conscientes de su estrepitoso fracaso y negligencia", remarcó.

Por su parte, el portavoz de las no adscritas, Gonzalo Muíños, ha criticado que si el túnel del Hórreo tuviese que ser cerrado de día "colapsaría toda la ciudad" porque por ahí pasan "30.000 coches diariamente".

En este sentido, la concejala del Grupo Municipal Socialista Marta Abad ha calificado este hecho como "algo gravísimo", y ha reclamado al Gobierno municipal que se "ponga a sudar la camiseta de verdad". "Reclamamos nuevamente a la alcaldesa que asuma el mando y que se ponga manos a la obra para resolver una situación que, siendo conscientes de su complejidad, era evitable", ha concluido.

Finalmente, el concejal de Economía e Facenda, Manuel César Vila, ha expuesto que el túnel del Hórreo es una infraestructura cuyo funcionamiento requiere unas exigencias técnicas "importantes", que no todos los policías tienen para poder estar en la sala de pantallas. "A consecuencia de no poder sustituir al policía encargado se decidió por responsabilidad cerrar el túnel", ha indicado.