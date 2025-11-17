El PP de Santiago acusa a Sanmartín de "desaparecer" durante el incendio del sábado y ella replica que "fue en cuanto pudo"

El concejal del PP de Santiago, José Ramón de la Fuente, ha acusado a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de "desaparecer" durante el incendio del sábado en una vivienda del barrio de Pontepedriña, y ella ha replicado que "fue en cuanto pudo".

En una nota de prensa, De la Fuente ha criticado que pese a conocer la "gravedad de la situación y la escasez de efectivos disponibles", la regidora "decidiese no aparecer" ni "interesarse por el operativo", "ni ejercer la responsabilidad mínima" que le supone a quien debería estar al frente de la ciudad "en momentos críticos".

"Es intolerable que, con un incendio activo y unos bomberos al límite, la alcaldesa estuviese simplemente desaparecida. Ni dio la cara, ni asumió el liderazgo que la situación requería, ni mostró la más mínima preocupación por los compostelanos", ha afirmado el popular.

Consultada por los medios de comunicación en rueda de prensa por estas declaraciones, Sanmartín ha asegurado que el PP está "únicamente interesado en provocar discursos surrealistas, fuera de tono y que no tienen ninguna argumentación sólida".

Según la mandataria, no estuvo a primera hora porque por un compromiso familiar se encontraba fuera de Santiago en el momento en el que se produjo el incendio. No obstante, en cuanto supo de él "vino en cuanto pudo".

"Estuve hablando con las personas afectadas y con los dispositivos policiales, acompañada de la portavoz del Gobierno local. Habrá suficiente número de vecinos, de personas afectadas, que pueden comentarlo. No solo que estuve allí en persona, sino que estuvimos hablando con la gente", ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que una de las cuestiones que le trasladaron en las últimas semanas desde el cuerpo de bomberos es que siempre que hay un problema o cualquier tipo de intervención, ella "siempre estaba allí en primera fila".

"DISCURSO ALARMISTA"

También, la mandataria local ha señalado al PP por llevar todo el mandato haciendo un "discurso alarmista sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad".

"Hay intervenciones y declaraciones públicas que se basan en un catastrofismo y con una única idea: crear esa imagen de Compostela como un lugar inseguro y peligroso", ha remarcado. Asimismo, ha indicado que el PP no tiene "ningún reparo en contradecir las cifras oficiales que se proporcionan desde la delegación del gobierno o desde los propios cuerpos de seguridad que actúan en Santiago".

Para Sanmartín, tanto el Partido Popular como su portavoz en Santiago, Borja Verea, "demuestran que lo único que les mueve es su obsesión por tumbar el Gobierno cueste lo que cueste".

Además, ha denunciado que usan un "rasero muy distinto" cuando se habla de bomberos forestales, en un momento en el que "se están despidiendo mil efectivos" tras los "graves incendios de este verano".

Con todo, la mandataria municipal ha solicitado a los populares "un poco más de responsabilidad" y de "altura de miras" cuando se habla de cuestiones "sensibles".