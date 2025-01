El PSOE comunica la expulsión provisional de los cuatro concejales socialistas compostelanos enfrentados con la dirección local

La dirección federal del Partido Socialista ha acordado la expulsión provisional de los cuatro ediles del Ayuntamiento de Santiago enfrentados a la dirección local, Gonzalo Muíños, Milagros Castro, Marta Álvarez y Mercedes Rosón.

La Comisión Ejecutiva Federal ha ratificado la expulsión provisional de Mercedes Rosón, Milagros Castro y Marta Álvarez Vázquez por su "negativa a nombrar al portavoz municipal acordado por la dirección local" --Gumersindo Guinarte--.

También acuerda la expulsión del concejal Gonzalo Muíños, que ya había sido suspendido 18 meses de militancia, por su negativa a acatar la resolución del expediente y permanecer en el cargo de portavoz en contra del criterio del partido.

Tal y como ha señalado la dirección provincial del PSOE en A Coruña, esta decisión se enmarca en lo establecido en el artículo 95.1 de los estatutos del PSOE, que "permite la expulsión provisional del partido cuando se actúe "en contra de acuerdos expresamente adoptados por los órganos de dirección", así como cuando "se produzcan supuestos de actuaciones gravemente irregulares que a juicio de la Comisión Ejecutiva Federal merezcan tal medida".

TRES DÍAS PARA PRESENTAR ALEGACIONES

Los cuatro concejales tienen ahora un plazo de tres días para poder hacer llegar al instructor designado por la Ejecutiva Federal las alegaciones y pruebas de descargo que estimen oportunas.

Pasado este plazo, el partido señala que actuará de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento, que recoge que podrá ser ratificada la expulsión, elevándola a definitiva; se podrá convertir la suspensión provisional en suspensión cautelar de la militancia remitiendo las actuaciones al órgano competente para la tramitación del expediente disciplinario; o bien el sobreseimiento del expediente y el archivo de las actuaciones.

Los concejales a los que este viernes Ferraz ha trasladado su expulsión provisional del partido han mostrado su rechazo a esta decisión y reiteran que la convocatoria de reunión para el cambio de portavoz a la que no acudieron Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez es "nula de pleno derecho".

En un comunicado firmado por el Grupo Municipal Socialista, sostienen que el informe del secretario del ayuntamiento avala su proceder al "certificar que Gonzalo Muíños no perdió su condición de concejal del grupo desde su suspensión no definitiva de militancia que se comunicó hace una semana por parte del PSOE".

Así, exponen que Muíños mantiene "inalterada" su condición de concejal del grupo y, por lo tanto, "tampoco se encuentra justificación para efectuar un cambio de portavoz" que, insisten, "desde la dirección local, decían sustentarse en su pérdida de condición de concejal".

En esta línea, los cuatro ediles reiteran que, "con los mismos argumentos que ahora subraya el secretario del pleno", defendieron que la convocatoria efectuada por Gumersindo Guinarte para realizar un cambio de portavocía era "nula de pleno derecho".

"Y lo era porque estaba promovida por un concejal que no sustentaba la condición de portavoz y que, además excluyó de la misma al legítimo portavoz y miembro del grupo, Gonzalo Muíños. Hoy se demuestra que esto sí era cierto", reivindican.

Ahora, reprochan, "por no alcanzar una convocatoria nula de pleno derecho y por no respaldar un cambio de portavoz que no se sustentaba en nada más que una suspensión de militancia que ni tan siquiera era firme", se expulsa provisionalmente a Muíños, Rosón, Castro y Álvarez.

"INCONGRUENTE" E "INCOMPRENSIBLE"

Por todo ello, ven "incongruente" que se abra un nuevo expediente disciplinario a quien, "presuntamente, ya estaba suspendido de militancia" y que, "según los argumentos esgrimidos por la dirección local del partido, no tenía capacidad para entorpecer acuerdo alguno emanado por eses órganos".

También califican como "incompresible" que se adopte la medida de expulsión provisional hacia tres concejalas por no acudir a una convocatoria "ilegítima" y "nula de pleno derecho".

Del mismo modo, recuerdan que esta última resolución "tampoco es firme", por lo que cabe presentar alegaciones y pruebas, así como la interposición de un recurso a la Comisión Federal de Ética y Garantías.

En este sentido, consideran que, conforme lo señalado en el informe del secretario, "tampoco existe cambio de manera inmediata en la conformación del grupo". "Sin descartar tampoco la posibilidad de recurrir a la vía jurisdiccional", añaden.

MÁS CONSIDERACIONES

En este contexto, los cuatro concejales apuntan que son "absolutamente reveladores los plazos con los que se están ejecutando los diferentes movimientos" de los últimos días "con el objetivo último de laminar al Grupo Municipal Socialista".

"Ya se dijo que el plan de la dirección local del partido, respaldado por la dirección provincial, obedecía al objetivo último de forzar dimisiones para conseguir que el secretario local del PSdeG-Santiago pudiese acceder a la corporación municipal", recuerdan.

También destacan como "incoherente con los propios actos del partido" que ahora se acuerde la expulsión provisional que afecta a Muíños, ya que "a ojos de la formación política", él "ya no formaba parte de la misma".

A su vez, censuran que se emplee con ellos una vía disciplinaria contemplada "para casos extraordinarios de extrema gravedad como presunta corrupción o agresión".

Por último, lamentan "el daño a la imagen reputacional" del PSOE en el Ayuntamiento de Santiago debido a estos hechos. "Un PSOE que gobernó esta ciudad durante tres décadas en las que diseñamos, planificamos y cuidamos de nuestra ciudad. También nosotros, como parte del equipo de esos gobiernos que trabajaron por Compostela con vocación de servicio público y amor por nuestro municipio", concluyen.

El alcalde de Ames Blas García, ha criticado este viernes la expulsión de los concejales compostelanos expulsados provisionalmente por su enfrentamiento a la dirección local.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', el regidor sostiene que "hay cosas que tienen difícil explicación" para las personas que forman parte del PSdeG, pero "aún más" para la ciudadanía.

"Unos pocos pueden ganar una batalla, pero todos perdemos la guerra. Gonzalo, Mila, Mercedes y Marta siempre fueron y serán socialista", señala.

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha mostrado su "preocupación" por la "imagen de ciudad" que deja la crisis en el grupo municipal socialista, tras confirmarse este viernes la expulsión de Gonzalo Muíños y de las tres concejalas que lo apoyan, y que, en su opinión, supone "una fractura total del pacto de gobernabilidad".

"Toda la ciudad está siendo testigo de este triste espectáculo donde los tres partidos están usando Compostela como un juguete. Este es el precio que está pagando Santiago cuando una persona con seis concejales de 25 quiere gobernar a toda costa", ha censurado Verea en declaraciones a los medios en los pasillos del Pazo de Raxoi.