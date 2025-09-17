Desalojado un piso okupado

El propietario del piso desalojado en Rodríguez de Viguri: "tuvo que ser un terror vivir aquí, voy a tener que invertir 30.000 euros para reparar los desperfectos, y soy un obrero"

El propietario del piso tuvo que esperar dos años y medio al desalojo del inquilino y lamenta el mal estado en el que ha quedado el inmueble

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

La Policía Local de Santiago ha desalojado en la mañana de este miércoles un piso ocupado en el que se traficaba con drogas situado en del número 21 la avenida Rodríguez de Viguri, en Santiago de Compostela.

Un desalojo vinculado a la ocupación del inmueble por parte del inquilino. El propietario del inmueble señalana en Onda Cero que "tras dos años y medio hoy por fin recupero la vivienda". El piso se encuentra en muy malas condiciones. Hace unos meses incluso se registró un incendio en el mismo y "voy a tener que invertir 30.000 euros" en él y descarta que lo ponga en venta. El propietario señala que "vivir aquí tuvo que ser un terror" debido a las continuas peleas y problemas de seguridad ciudadana generados por el inquilino desalojado

De este modo, no se trata de una actuación policial vinculada con el tráfico de drogas, pese a que esta vivienda, situada a la altura del número 21 de la calle, era conocida en el barrio por ser un punto conflictivo relacionado con el consumo y venta de estupefacientes.

