El Patronato de Bando acuerdan la eutanasia para el pitbull que atacó a dos trabajadores del Refuxio y otros dos perros peligrosos

El Patronato de la Fundación Refuxio de Bando se reunió este martes 7 de octubre en sesión extraordinaria para informar sobre el incidente ocurrido el pasado viernes cuando un perro potencialmente peligroso atacó a un trabajador.

Tras informar al consejo directivo sobre los acontecimientos, los miembros también debatieron los informes veterinarios que recomendaban la eutanasia para tres perros peligrosos, uno de los cuales estuvo involucrado en el ataque de la semana pasada. Los miembros del consejo aprobaron por mayoría absoluta (11 de 15 votos) dar luz verde a la recomendación veterinaria. En este sentido, también se acordó actualizar los criterios utilizados para aplicar la eutanasia y adaptarlos a lo establecido en la Ley de Bienestar Animal estatal. De esta manera, este tipo de acción solo debe tener en cuenta un informe veterinario y contar con la aprobación de la dirección del refugio.

Además, también se informó que, además de las perreras separadas para estos perros que existen actualmente, se construirán dos nuevas perreras de seguridad para perros peligrosos (que se suman a las que ya existen) y se actualizará el protocolo general de actuación para adaptar y recopilar las normas e instrucciones sobre el manejo de los animales en un único documento.

El Ayuntamiento de Santiago, que ostenta la presidencia del patronato, y la dirección del Refugio recuerdan que acompañaron al trabajador agredido desde el primer momento.