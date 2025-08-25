Un paso más para la construcción del nuevo aparcamiento del CHUS

La Xunta recibe cuatro ofertas para la redacción del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para dotar de aparcamiento al Hospital Clínico de Santiago y mejorar los accesos. Una vez formalizado el contrato, licitado por cerca de 2.7 millones de euros, el documento definitivo deberá entregarse en el plazo de 12 meses. De forma paralela, informa el gobierno gallego, se avanzará en los proyectos de ejecución del aparcamiento, en la urbanización de la mejora de la conexión en A Choupana y en los viales y en los aparcamientos previstos.

La Xunta asumirá el 90% de los costes de ordenación del ámbito hospitalario y de los accesos, financiará el 80% de las obras y aportará 3,5M de euros a obras municipales de abastecimiento y saneamiento. Por su parte, el Concello de Santiago financiará el 20 por ciento restante de las obras y aplicará la bonificación del 95% en la liquidación del impuesto de construcciones, obras e instalaciones.