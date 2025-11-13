La ocupación hotelera en Compostela se resiente y confirma la tendencia negativa de las pernoctaciones en la ciudad, según los hoteleros de Santiago

La ocupación de los establecimientos asociados a la Unión Hotelera Compostela durante el mes de octubre fue de un 83%, una cifra que, aunque positiva en términos absolutos, confirma la tendencia descendente de las pernoctaciones en la ciudad reflejada en los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Y es que, según los datos publicados por el INE correspondientes al tercer trimestre de 2025 (julio, agosto y septiembre), hay un retroceso en la ocupación hotelera de Compostela, que ha pasado del 80,89% en 2024 al 77,56% en 2025. Se trata de una caída significativa en tres de los meses más importantes del año, lo que sitúa a Santiago entre las ciudades del norte de España con peor evolución, solo por delante de Vigo.

Estos datos “preocupan” al sector, tal y como señalan fuentes de la Unión Hotelera, que ha visto como en septiembre, tradicionalmente el mejor mes del ejercicio, la ocupación descendió del 87% al 83%, confirmando la pérdida de dinamismo del sector, y sin olvidar tampoco la caída de la ocupación que ya se registró el año pasado en noviembre (52%) y diciembre (37%) según el INE.

Pero aún más preocupante resulta el dato de estancia media, donde Compostela, con un 1.67, presenta el peor resultado entre las principales ciudades del norte, por debajo de Oviedo (2,13), Santander (2,24) o San Sebastián (2,37), entre otras.

Esta situación refleja, en opinión de la Unión Hotelera, “una falta de atractivo para prolongar la estancia del visitante”, un problema sobre el que la asociación ya ha

insistido en numerosas ocasiones, reclamando mejoras de servicios y medidas que impulsen la competitividad turística y consoliden la ciudad como destino que invite a quedarse más tiempo.

Para la UHC, la situación requiere una estrategia integral de promoción, diversificación de la oferta y mejora de la experiencia turística, con el objetivo de lograr revertir la tendencia negativa y garantizar la sostenibilidad del sector en los próximos años.

Entre las principales preocupaciones del sector se encuentra el deficiente servicio de taxis, que repercute directamente en la movilidad dentro de la ciudad y en la percepción del visitante, y que lleva años causando un profundo malestar, agravado además por la falta de resolución del problema de las licencias, que lleva más de dos años sin avances. “Pese a que la necesidad de reforzar el servicio viene de atrás, nos preocupa que todavía no haya un plazo fijado para la licitación de las nuevas 29 licencias”, dicen, “y sobre todo que los propios taxistas manifiesten su desconfianza de que estén operativas el próximo verano”.

La Unión Hotelera también lamenta la ausencia de diálogo y comunicación por parte del Ayuntamiento en relación a la tasa turística, ya que tras su implantación el pasado mes de octubre no ha habido ningún contacto, “ni para saber cómo estaba yendo el proceso, ni para saber cuánto se había recaudado… la comunicación ha sido nula”, dicen.

Asimismo, y ante la previsible reducción de vuelos en los próximos meses, la asociación reclama un plan de promoción del turismo de proximidad que incentive las visitas desde otras ciudades de Galicia y del noroeste peninsular.

“No hay que olvidar que según datos de AENA, desde este mes de noviembre desaparecen 128 vuelos semanales y hay 23.000 pasajeros menos a la semana”, señalan, “por lo que urge poner en marcha una estrategia que ayude a mantener la actividad en temporada baja”.

Por último, la Unión Hotelera considera imprescindible impulsar un plan de promoción cultural y de desestacionalización que aproveche la riqueza patrimonial y la programación cultural de Compostela para atraer visitantes durante todo el año, haciendo además hincapié en la necesidad de ofrecer también “un ambicioso programa navideño para captar el turismo familiar”, habida cuenta de la proximidad de estas fiestas.

“La ciudad tiene potencial para ofrecer experiencias más allá del Camino y del turismo religioso, pero hace falta planificación, coordinación y una visión de futuro”, afirman.