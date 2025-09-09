Parlamento

La Xunta asumirá la limpieza de las franjas secundarias en los concellos menos poblados y solicitará una base permanente de la UME

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comparecido esta mañana en el Parlamento gallego.

Redacción

Santiago | (Publicado 09.09.2025 14:26)

Crónica de Marta Rodríguez para Onda Cero Galicia

Rueda ha expuesto las principales medidas en las que su Gobierno trabajará para prevenir y combatir los incendios forestales.

El presidente gallego ha comparecido en la Cámara para informar sobre la ola de fuegos del mes de agosto. Según ha informado, se quemaron en Galicia 142.000 hectáreas. Alfonso Rueda ha hecho un llamamiento a la lucha contra los incendiarios.

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le ha exigido que presente su dimisión. Desde el PSdG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, también ha pedido al Gobierno autonómico que se asuma su responsabilidad política por la ola de incendios.

