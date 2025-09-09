Vueling incorpora en Santiago un avión adicional y ofrecerá más de 578.000 plazas en invierno, un 15 % más con respecto a 2024.

Vueling refuerza su oferta de invierno en Santiago y Tenerife y programa 1,5 millones de plazas

En Santiago, Vueling incorpora un avión adicional y ofrecerá más de 578.000 plazas en invierno, un 15 % más con respecto a 2024.

En Tenerife Norte, la compañía programa la oferta de invierno más amplia de su

historia con cerca de 900.000 asientos, un 11 % más con respecto a la temporada

anterior.

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, se refuerza en Santiago y Tenerife durante la temporada de invierno con más de 160.000 asientos adicionales,

alcanzando un total de 1.478.000 plazas. De este modo, la aerolínea consolida su liderazgo en

ambos aeropuertos.

Vueling tendrá un nuevo avión en Santiago donde programa un 15 % más de asientos para este

invierno

En Santiago, la compañía ofrecerá un total de 578.000 asientos en invierno de 2025, un 15 % más

que en 2024 y 76.700 asientos adicionales. Para dar respuesta al incremento de operativa durante

la temporada alta de invierno, Vueling incorporará un avión adicional entre el 15 de diciembre y

el 6 de enero, que operará definitivamente a partir de la temporada de verano de 2026.

Este aumento de la capacidad añade 28 frecuencias semanales adicionales al programa de invierno

desde y hacia Santiago y se traduce en una mayor oferta en rutas clave:

• La ruta Santiago–Barcelona suma 6 frecuencias semanales adicionales, alcanzando un total de

28, con conexión a cerca de 90 destinos (60 internacionales).