La Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle será una realidad en el verano de 2026

La Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela firmaron hoy un convenio de encomienda de ejecución de la obra que completará los 36 kilómetros de senda de la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle, que conecta de forma peatonal y ciclista la capital gallega con Cerceda por el antiguo trazado del ferrocarril entre A Coruña y Santiago.

El acuerdo, firmado hoy por el Presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, establece que la institución provincial ejecute las obras del segundo tramo de este itinerario, que van desde el camino de las Pereiras hasta la localidad de Ramelle, todo dentro del término municipal compostelán. La actuación, presupuestada en 833.391 euros — de los cuales la Diputación aportará 531.539 — consiste esencialmente en la adecuación del tramo de casi 5 kilómetros y su entorno para su uso como vía de movilidad peatonal y ciclista.

Este es uno de los últimos pasos para completar los 36 kilómetros de la Vía Verde, pues sólo faltan por completarse otros dos tramos, ambos en el Ayuntamiento de Santiago. El primero de ellos, entre la estación de la Sionela y el camino de las Pereiras (de aproximadamente 2,2 kilómetros) está actualmente en ejecución y su final se producirá a corto plazo tras una inversión de más de 750.000 euros. El segundo se encuentra en la fase final de la adjudicación, por lo que antes de finalizar 2025 comenzarán los trabajos para adecuar los 3 kilómetros que unen Ramelle y el puente sobre el río Tambre. Esta actuación supone una inversión de cerca de 280.000 euros, financiados a través de los fondos next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De esta forma, los plazos que se manejan desde la Diputación prevén que ésta senda esté completamente terminada en el verano del 2026 tras una inversión en los últimos años que supera los 1,8 millones de euros. Una vez finalizada quedará cumplido el compromiso adquirido por el presidente provincial en el 2022, en la inauguración del tramo entre Cerceda y Oroso, que prometió que esta Vía Verde sería recuperada en su totalidad hasta llegar a Santiago.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín destacó la coordinación entre las dos administraciones para impulsar este proyecto, que encaja en los valores del Ayuntamiento para promover una movilidad alternativa y sostenible, al tiempo que se impulsan hábitos de vida saludables a través del deporte y se recuperan zonas abandonadas.

La Vía Verde transcurre por una de las zonas del municipio menos conocidas, por lo que también es una oportunidad para promover el acceso a uno de los paisajes más sobranceras, ya que atraviesa el río Tambre. La regedora compostel de celebra que con esta vía también se abre una actuación muy bien recibida por la vecina.

Valentín González Formoso resaltó que "la Vía Verde Compostela-Tambre-Lengüelle es un proyecto estratégico para la provincia, porque recupera el trazado histórico del ferrocarril y convirtiéndolo en un espacio de encuentro, ocio y movilidad sostenible. Supone también una apuesta clara por el turismo de proximidad y por la dinamización económica de los ayuntamientos por los que discurre, que se verán beneficiados con la puesta en marcha de la que ya es la mayor Vía Verde de Galicia".

Formoso añadió que "la colaboración institucional ha sido clave para avanzar en este proyecto. Diputación y ayuntamientos fomos de la mano para que la Vía Verde sea una realidad en 2026. La inversión de cerca de 2 millones de euros es la mejor muestra del compromiso adquirido: devolverle a la ciudadanía este corredor verde como un espacio seguro, accesible y pensado tanto para quien quiere hacer deporte como para quien busca un paseo tranquilo en la naturaleza".