Vecinos de Sar pìden al gobierno de Santiago que repare el firme del puente de Sar porque las losetas levantadas "son un peligro para los conductores"

Vecinos de Sar solicitan en ONDA CERO el arreglo del pavimento en el puente de Sar que se encuentra en una situación de peligro para los conductores, especialmente las motocicletas. Beni Castro desde Espazo Veciñal de Sar señala en ONDA CERO que "non fai moito que o repararon " y "non sei cal é o motivo de que se levantes as pedras". Beni Castro añade que "hai buses, camións de preparto e vehículos privados" circulando diariamente y "non sei o que ocorre, se as lousas non quedan ben selladas ou a calidade non é suficiente, están levantadas moitas delas".

De igual forma Beni Castro solicita al gobierno compostelano "que revise a pasarela que está alí" y "que se limpie o río ó seu paso pola ponte de Sar