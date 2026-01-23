Los vecinos de Santiago podrán solicitar reunirse individualmente con Goretti Sanmartín a partir de la próxima semana

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado este viernes que los vecinos interesados en reunirse de forma individual con ella en el Pazo de Raxoi podrán solicitarlo a través de un "sencillo" formulario que estará disponible en la página web del ayuntamiento a partir de la próxima semana.

La regidora, a su vez, ha admitido que, una vez anunció que iba a recibir a vecinos dos veces al mes, fueron varios los que se "dirigieron a la alcaldía por correo electrónico solicitando un encuentro". Respuesta que, a su entender, evidencia que fue "una buena idea" la iniciativa presentada.

Asimismo, Sanmartín ha informado de que el gobierno local invertirá casi medio millón de euros del presupuesto municipal para la finalización de las obras de Pontepedriña y de la plataforma logística después de que no se completasen a tiempo y, por ende, no fuesen subvencionadas totalmente con los fondos europeos 'Next Generation'.

La regidora ha lamentado la negativa recibida a la solicitud de prórroga temporal dada la brevedad de los plazos. Además, ha incidido en que se trata de una cuestión que afectó a muchos ayuntamientos, siendo la respuesta europea idéntica en todos los casos.

Respecto a las obras de Pontepedriña, para las cuales el ayuntamiento invertirá alrededor de 225.000 euros, la regidora ha destacado que estas "siguen su marcha normal, pero no se lograron terminar antes de final de año".

La renaturalización de la laguna del Auditorio, por contra, no llegó a adjudicarse. Y, aunque hayan desistido del procedimiento, la idea del gobierno local es buscar "otros fondos" para acometer el plan previsto.

La otra gran inversión, de cerca de 250.000 euros, la destinarán a la finalización de las obras de la plataforma logística, prevista para finales de marzo. La alcaldesa ha revelado que algunos problemas en el la suministración y en la excavación impidieron a Tragsa, empresa concesionaria, cumplir con los plazos.

Acerca de la rehabilitación de la rúa García Lorca, cuya actividad lleva parada desde inicios de Navidad, Sanmartín ha explicado que la no detección de una canalización de fibrocemento, además del periodo vacacional y la climatología, han retrasado el proceso.

Los trabajos en dicha calle continuarán detenidos hasta que se realicen las tramitaciones necesarias para la modificación del proyecto debido a la canalización de fibrocemento encontrada.

EL AYUNTAMIENTO NO INTERVIENE EN LOS DESALOJOS

Preguntada por los medios acerca del desalojo de la casa okupada en Algalia de Arriba, la regidora se ha limitado a indicar que se tratán de procedimientos judiciales en los que "el Ayuntamiento no interviene".