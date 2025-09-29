Vecinos del casco histórico proponen una mejor reordenación de los flujos de entrada a la Catedral como por ejemplo "cita previa" para entrar en el templo

El presidente de la Asociación de Vecinos del Casco Histórico Roberto Almuíña lamenta en Onda Cero la proliferación de hierbajos que nacen en los muros de la zona monumental o en determinadas ruas "xa non só do rural compostelán, onde tamén os veciños teñen dereito a que se limpen, senón tamén en pleno casco histórico". El muro entre Virxe da cerca y la plaza de Abastos presenta un gran número de elementos vegetales asi como en Belvís o en determinadas ruas en donde profileran los hierbajos.
Por otra parte Almuíña cree que "hai solucións" para mejorar la movilidad de los visitantes a la catedral de Santiago porque "isto non pode seguir así". Para ello propone "unhas cintas balizadas para que se vaian organizando para acceder á Catedral" puesto que ahora mismo se organizan los propios visitantes al templo compostelano. Almuíña también propone "cita previa " de acceso a la Catedral de santiago para evitar las largas colas"