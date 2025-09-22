La Unión Hotelera Compostela presenta en el contencioso un recurso avalado por la Universidad de Santiago en el que señala que "no hay un déficit fiscal turístico que justifique el nuevo gravamen"

La Unión Hotelera de Compostela (UHC) ha presentado en el contencioso un recurso contra la entrada en vigor de la tasa turística en Santiago, avalado por un informe de la Universidad de Santiago, del que son autores los profesores Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, y María Bastida, doctora en Organización de Empresas. El trabajo examina la propuesta, tramitación y aprobación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa, concluyendo que el "recargo no está justificado legalmente e incumple el artículo 24 de la Lei 5/2024".

Así, tras haber estudiado los requisitos legales y analizado su justificación económica, técnica y fiscal, los especialistas aseguran en su informe que la tasa "es una medida injustificada y contraproducente", poniendo también de manifiesto otras cuestiones como el de ser una medida "que no resuelve el problema del 'sobreturismo', ya que el recargo graba a quien pernocta, pero no al excursionista" o la confusa finalidad de la tasa, "si es extrafiscal o recaudatoria", y de la que dice "no hay garantía de destino finalista y puede afectar negativamente la imagen de la ciudad".

Además, el informe pericial determina que "no hay déficit fiscal derivado del turismo que justifique el nuevo gravamen", señalando que "el turismo ya contribuye sustancialmente al financiamiento municipal", o que "no se calcularon los costes reales de los servicios turísticos. No hay una estimación económica de los sobrecostes".

Se señala así mismo que los datos usados para justificar su implantación por parte del Concello "son irrelevantes o erróneos, ya que la afluencia está medida por viajeros y no por noches reales de estancia" y que "los argumentos sobre viviendas turísticas no se sostienen, ya que la nueva normativa ya está reduciendo su oferta".

Pero sobre todo, el informe pone el foco en el incumplimiento de la ley, "sin justificación sólida ni análisis de impacto del recargo", al que considera "una medida inadecuada y contraproducente".

Desde la entidad, que agrupa tanto a pequeños establecimientos familiares como a grandes hoteles urbanos, también muestran su "preocupación" por la inminente implantación de la tasa "sin tener a día de hoy información del Concello sobre cómo aplicar el impuesto, cómo se va a fiscalizar y sin ni siquiera saber el destino de los fondos recaudados".

"No sabemos cómo se cobra ni qué hacer ante conflictos que va a generar", dicen, "ya que hay huéspedes que pagaron su reserva con antelación y que ahora verán incrementado su precio", llamando la atención también sobre los establecimientos que no cuentan con un servicio de recepción presencial para gestionar estos cambios.

"No hay que olvidar", dicen, "que el conjunto de la planta hotelera de la ciudad también incluye a pequeños hostales y pensiones que no tienen recursos para poder implantarla".

La portavoz del gobierno local de Santiago de Compostela, Miriam Louzao, ha calificado de "justicia" y "justificada" la aplicación de la tasa turística en la ciudad y ha avanzado que la postura del consistorio es que entre en vigor a partir del 1 de octubre, sino existe alguna medida judicial que oblige a posponerlo tras el recurso presentado por la Unión Hotelera de Compostela (UHC).

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno y ante las preguntas de los periodistas. En ella, ha defendido la necesidad de la misma para que las personas que visitan Santiago "puedan colaborar con los gastos" que su visita, ha dicho, genera.

Por ello, ha hecho un llamamiento "a la colaboración y a la sensatez", así como a trabajar "de forma conjunta" pese a reprochar la postura "beligerante" que, a su juicio, mantiene una parte del sector, en referencia a los promotores del recurso.

"No vale usar los datos para lo que te interese", ha sentenciado para asegurar que no se puede valorar por un lado las pernoctaciones y por otro el número de viajeros. También ha sentenciado que "no hay una fórmula para poder aplicarlo a las personas que no pernoctan, solo hay un impuesto para las estancias".

"Esto es más que justificado", ha insistido para recalcar ue el objetivo es "mejorar la vida de los ciudadanos y del sector". "No entendemos esa actitud", ha añadido para remarcar en que por parte del gobierno local se ha ofrecido y se ofrece "diálogo".

Mientras, ha calificado de "un posicionamiento más bien casi político" la postura de Unión Hotelera, a la que le ha instado a explicar su postura sobre la tasa turística de A Coruña y aclarar si también la va a recurrir.

Sobre el que han presentado respecto a la tasa de Santiago, ha dicho que a juicio del gobierno local supone poner a esta organización "en contra de lo que la mayoría de la población de Compostela demanda". "Deberían alienarse con los intereses de los vecinos", ha añadido.