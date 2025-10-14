Trabajos de la nueva depuradora de A Silvouta, en Santiago, provocan vertidos al Sar que afectan a Ames, Brión y Rois

Técnicos de Augas de Galicia han atribuido el origen de vertidos al río Sar que afectan a los municipios de Ames, Brión y Rois a las obras para la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de A Silvouta, en Santiago de Compostela.

Según ha informado en un comunicado la Consellería do Medio Ambiente, técnicos del programa de control de vertidos (PCV) de Augas de Galicia se desplazaron a la zona tras recibir varios avisos relacionados con un supuesto vertido al Sar.

Durante su primera inspección, el departamento autonómico sostiene que se pudo comprobar que el origen del foco estaba en la EDAR de A Silvouta, infraestructura que, agrega, según les trasladó la empresa encargada de su gestión, "desde la semana pasada está en periodo de puesta en marcha, pero sin contar aún con el tratamiento necesario para que pueda operar con normalidad".

Esta circunstancia, continúa, explicaría la afección detectada al dominio público hidráulico y también sería la razón por la que el efluente de la depuradora muestra un aspecto "muy turbio, marrón y con olor a aguas fecales", según constataron los técnicos.

Tras recibir un nuevo aviso y comprobar 'in situ' que la situación no había cambiado, Augas, indica Medio Ambiente, que apunta que el Ayuntamiento de Santiago es "propietario" de la infraestructura y debe "solucionar cuanto antes los problemas", se volvió a dirigir al personal responsable de la gestión de la EDAR.

Lo hizo para "insistir en la importancia de llevar a cabo actuaciones de mejora" en el tratamiento de las aguas residuales que recibe. Asimismo, ha enviado también una comunicación escrita al Ayuntamiento de Santiago para insistir en que "solucione este problema lo antes posible".

Mientras tanto, el organismo público hidráulico llevará a cabo un seguimiento telefónico diario para comprobar la evolución del tratamiento de la EDAR compostelana, programando inspecciones cada vez que se indique un cambio en el mismo o en la afectación al Sar, tomando las muestras pertinentes praa obtener resultados analíticos y procediendo a dar traslado al área de vertidos a los efectos administrativos oportunos.

ACUAES

Por su parte, fuentes del gobierno de Santiago, que dirige la nacionalista Goretti Sanmartín, ha explicado que la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes), que está ejecutando las obras de la nueva depuradora, ha informado al Ayuntamiento "de problemas en la puesta en servicio de la primera fase de la EDAR".

En la misma comunicación, el Ayuntamiento explica que Acuaes indicó que "espera que esta semana se normalicen los procesos y que recuerda la situación provisional de las instalaciones.

EL GOBIERNO DE AMES QUIERE TENER INFORMACIÓN

Por otra parte, fuentes del gobierno de Ames, que dirige el socialista Blas García, han trasladado, a consultas de Europa Press, que, a la espera de formalizar una denuncia ante el Seprona, han mantenido contactos con la Policía Autonómica y la Guardia Civil.

También quieren que Augas de Galicia les traslade datos y los informes sobre el análisis de los vertidos correspondientes.