Las Semana Santa de Santiago contará con 17 procesiones, actos litúrgicos y una oferta turística que pretende abrir la ciudad más allá de la zona monumental

La sala de prensa del Ayuntamiento de Santiago acogió esta mañana la presentación del programa de la Semana Santa 2026, declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia. El acto contó con la participación de la presidenta de la Junta de Cofradías, María Elena Bernárdez; el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto; y la concejala de Turismo, Miriam Louzao.

Desde la corporación municipal se destacó el esfuerzo de la Junta de Cofradías de Santiago para que la Semana Santa de la ciudad pueda seguir creciendo cada año. Tal y como señaló la concejala de Turismo, la Semana Santa es un atractivo muy importante para la ciudad, por lo que el objetivo de este programa es promocionar tanto las procesiones y los actos litúrgicos que tendrán lugar como las múltiples actividades que se desarrollan en Compostela en esas fechas.

17 procesiones y un programa pensado para todos los públicos

Entre el Viernes de Pasión, 27 de marzo, y la Dominica in Albis, 12 de abril, las 11 cofradías de la ciudad organizarán 17 procesiones por las calles de Santiago. Como novedad destacada, el programa incluye por primera vez un plan alternativo en caso de lluvia, mayoritariamente actos en el interior de las iglesias de cada cofradía, de modo que ningún fiel ni visitante se quede sin poder participar en la celebración.

También como novedad, el programa presta atención este año al acompañamiento musical de los desfiles procesionales. Bandas de tambores, gaitas y cornetas propias de las cofradías se alternan con agrupaciones como la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, la Banda Municipal de Ribadumia o la Banda de guerra de la BRILAT, entre otras. Una iniciativa que, tal y como indicó Elena Bernárdez, busca dar visibilidad y reconocimiento a una parte tan importante de las procesiones.

Música, cultura, gastronomía y naturaleza completan la oferta

Además del culto y la liturgia, el programa detalla los horarios especiales de apertura de más de veinte iglesias monumentales de la ciudad, ofreciendo la oportunidad de visitar espacios habitualmente cerrados o de acceso restringido. También se integra el ciclo De

Lugares y Órganos, que desde 2016 pone en valor el extraordinario patrimonio organístico de la ciudad.

Iniciativas como la Festa da Uña en San Lázaro, los recorridos naturales o las rutas de muralismo y arte urbano —que se incorporan por primera vez al programa— añaden nuevas dimensiones a la oferta cultural de la Semana Santa y convierten barrios periféricos en nuevos focos de atracción para los visitantes.

Calles que se llenan de esperanza

El arzobispo Francisco José Prieto subrayó en su intervención el valor de la Semana Santa como experiencia compartida y como celebración de la vida que renace. Prieto destacó la Semana Santa como una celebración de la esperanza y la reconciliación que se hará presente en las calles de Compostela.