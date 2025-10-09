El PP de Santiago se muestra dispuesto a apoyar una moción de censura con Mercedes Rosón como alcaldesa para acabar con "la parálisis y el caos en el Concello"

El PP se muestra abierto a negociar en Santiago una moción de censura con los concejales no adscritos expulsados del PSOE para promover "un gobierno de emergencia" en la capital gallega y arrebatar el bastón de mando a la alcaldesa del BNG Goretti Sanmartín. Incluso con la opción de que la alcaldesa sea la ex concejala del PSOE y actualmente no adscrita Mercedes Rosón.

Lo ha ratificado, en declaraciones a los medios, el presidente provincial del P y conselleiro de Presidencia Diego Calvo y el propio portavoz municipal, Borja Verea, quien ha afirmado que su "única preocupación" es la capital gallega y no "el sillón" de la Alcaldía.

El portavoz municipal del PP Borja Verea señala en ONDA CERO que el objetivo es "un gobierno de emergencia" que podría ser liderado por la concejala Mercedes Rosón, por ser la única opción que apoyarían los concejales no adscritos "para acabar con el caos y la parálisis" del gobierno de BNG y Compostela Aberta

Para el PP de Santiago, es "prioritario" poner en marcha "un gobierno de emergencia con 15 concejales", aunque estipulan un decálogo de condiciones, cuyo primer y segundo punto son, respectivamente, el derribo de la Casa da Xuventude; y eliminar los asesores y cargos creados por el BNG y Compostela Aberta (CA), y destinar esos fondos a programación cultural.

El decálogo del PP compostelano incluye el refuerzo inmediato del servicio de limpieza, poner en marcha un contrato del agua que "generaría 100 millones par a los santiagueses", la auditoría del servicio de autobuses, así como la agilización administrativa y urbanística, la red pública de cocinas escolares, y construir "vivienda cien por cien pública y paralizar la venta de suelo público.

Finalmente, los populares apuestan por parques infantiles cubiertos; y el refuerzo de la plantilla de la Policía Local de Santiago y medidas de seguridad.

La edil no adscrita de Santiago de Compostela Mercedes Rosón ha descartado la posibilidad de gobernar con el PP en el Ayuntamiento de la capital gallega después de que este mismo jueves el portavoz del PP, Borja Verea, se abriese a negociar una moción de censura en la que ella fuese la alcaldesa.

En un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X' y recogido por Europa Press, la exsocialista se hace eco de una noticia con la propuesta del PP para subrayar que "jamás, jamás, jamás".

Asimismo, en declaraciones difundidas a los medios, el portavoz de los ediles no adscritos, Gonzalo Muíños, subraya que "no habrá moción de censura". Además, al igual que en la jornada del miércoles, deja claro que ellos "nunca" quisieron entrar en este debate y que tampoco lo harán ahora.

"¿Quiero que Mercedes Rosón sea la alcaldesa de Santiago? Sí. ¿Que creo que a nuestro ayuntamiento le iría mucho mejor si así fuese? También", sostiene el edil.

Tras ello, Muíños subraya que tienen un programa electoral que van a respetar "hasta las últimas consecuencias", como ya hicieron "cuando se trató de las viviendas turísticas". Por ello, insiste en que la gente que les votó "no lo hizo para que pactasen un gobierno con el PP".

"El resultado electoral dio un gobierno de izquierdas y progresista. No hay debate: solo hay ruido interesado", ha afirmado para asegurar que ellos "tienen palabra" y otros "palabrería".

Estas palabras tienen lugar después de que este jueves tanto el presidente del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo, como el propio portavoz local del PP, Borja Verea, ratificasen que el PP está abierto a negociar en Santiago una moción de censura con los cuatro ediles no adscritos expulsados del PSOE para, tal y como señaló Verea, promover un "gobierno de emergencia" en la capital gallega y arrebatar el bastón de mando a la nacionalista Goretti Sanmartín. Incluso con la opción de que la alcaldesa sea Mercedes Rosón si se acepta un decálogo de condiciones.

Todo ello un día después de que en la jornada del miércoles los no adscritos asegurasen en un comunicado que "solo apoyarían una moción de censura en la que Mercedes Rosón fuese candidata". En la nota, además, reiteraban su negativa a hacer alcalde a un candidato del PP.

"Nosotros tenemos un contrato firmado con las personas que nos votaron, que es nuestro programa electoral, que está en las antípodas del programa del señor Verea", señaló Gonzalo Muíños.