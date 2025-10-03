Santiago invertirá 14,5 millones para transformar el noroeste de la ciudad con el apoyo de la Feder

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela invertirá 14,5 millones de euros en acciones que permitirán la transformación del noroeste de la ciudad con el desarrollo del Plan de Acción Integral (PAI) Horizonte Compostela. De la inversión total, el 60 % proviene de fondos europeos FEDER de la Estrategia Integrada de Desarrollo Local (EDIL) y el 40 % restante corresponde al Ayuntamiento.

«Compostela acaba de obtener una importante subvención de fondos europeos que nos permitirá impulsar una ciudad más sostenible, accesible e inclusiva. Supondrá invertir 14,5 millones en la transformación de la zona noroeste de la ciudad para revertir la situación de vulnerabilidad y menor dinamismo», subrayó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en referencia a zonas como Almáciga, Vite y Salgueiriños.

Sanmartín recuerda que el Ayuntamiento ya está actuando en este ámbito con obras como la remodelación de la calle García Lorca y tiene previstas otras actuaciones, como la rehabilitación de cinco edificios municipales en Caramoniña. «Nos felicitamos por haber logrado esta importante inversión para la capital gallega, con proyectos solventes para la transformación de Santiago. Una inversión que nos permitirá seguir avanzando en el objetivo de este gobierno y en nuestro compromiso de que Santiago sea diferente en 2027 y 2031. Tenemos un horizonte claro y una hoja de ruta definida para mejorar la calidad de vida de las personas», afirmó.

El PAI Horizonte Compostela incluye tres grandes proyectos centrados en la sostenibilidad, la accesibilidad y la inclusión, que buscan promover una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad. Se trata de Santiago Transforma (centrado en la creación de nuevos equipamientos sociales, culturales y deportivos, y vivienda protegida), Santiago Accesible (orientado a la accesibilidad urbana desde una perspectiva integral) y Santiago Resiliente (centrado en la adaptación al cambio climático).

Las actuaciones responden a necesidades funcionales y generarán entornos más habitables, resilientes y socialmente equitativos, contribuyendo significativamente a los retos propuestos por la Agenda Urbana de Santiago de Compostela (EDIL-AUS) aprobada por el pleno municipal en septiembre de 2022, referidos a aspectos como el acceso a la vivienda, la conservación del patrimonio natural, el fortalecimiento de los ecosistemas sociales y culturales o el saneamiento y abastecimiento, entre otros.