Santiago enciende el alumbrado navideño este viernes y comienza la programación del "Nadal máis Picheleiro"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, presentó este miércoles la programación de Navidad 2025, que calificó de "especialmente picheleiro", por su apuesta por el talento compostelano, y que comenzará este viernes 28 con el encendido de las luces.

En la rueda de prensa de presentación de la programación, el alcalde estuvo acompañado por las concejalas de Promoción Económica y Juventud, María Rozas, y de Fiestas y Deportes, Pilar Lueiro, para informar de una "programación intensa, diversa y para todos los públicos, especialmente para el público familiar".

El Ayuntamiento mantiene su marca propia “Compostela, la Estrella de la Navidad”, con la Estrella de ocho puntas conocida como Estrella de Santiago, que este año se presenta sobre un fondo azul más estrellado y brillante, lo que simboliza además, ha señalado el alcalde, “el impulso que está cobrando esta apuesta que estamos haciendo desde el Gobierno de convertir la Navidad en la tercera fiesta de Santiago”.

La teniente de alcalde profundizó en la voluntad de que Nada sea "una fiesta vivida con intensidad", con multitud de propuestas para disfrutar en las calles compostelanas, en las que destaca a los "artistas locales, que mostrarán la enorme calidad de sus propuestas delante de sus vecinos", un "motivo de orgullo en esta programación", dijo.

Este viernes, 'Compostela ilumina la Navidad'

Goretti Sanmartín señaló que además de mantener la estrella de Santiago como emblema, la Navidad 2025 apuesta por el talento compostelano, especialmente en la primera gran cita: el viernes 28 con la fiesta del encendido, organizada por segundo año consecutivo bajo el lema 'Compostela ilumina la Navidad'.

“Nuestra idea es que la iluminación de este año supere todas las expectativas y se convierta en un vibrante escaparate del talento local y de la vida artística de la ciudad y del Ayuntamiento”, afirmó. Invitó a todo el barrio a participar en esta celebración, que tendrá lugar en la Plaza del Obradoiro a las 19:00 h con la actuación de los artistas de Pistacatro, compañía que acaba de ser galardonada con el Premio Nacional de Circo 2025.

Previamente, a partir de las 18:30 horas, partirán dos procesiones desde la Carreira do Conde y la Porta do Camiño, acompañadas por los grupos Agrupación Folcklórica Colexiata do Sar y Enxebres de San Lázaro, para recorrer las calles de la ciudad con parada en Toural y Cervantes, con el encendido de las dos instalaciones lumínicas de estas dos plazas.

También en esta antesala, Circo Mestura con Rebeca Santos y Raquel Dávila introducirán la disciplina del lolipop (aro sobre barra de pole dance) para abrir la puerta a la cuenta atrás.

A la llegada de las comitivas al Obradoiro, la compañía Pistacatro mostrará un extracto de su espectáculo de malabarismos 'Sin Maestro': "Pablo Reboleiro, Aitor Garuz, Santi Montero y Guillermo Porta harán volar la luz y las habilidades malabaristas como preludio del momento exacto en el que encendamos y coloquemos 'la luz de Navidad' en la plaza central de la ciudad", detalló el alcalde.

El espectáculo de iluminación también contará con artistas de circo y profesionales de las artes del movimiento de la compañía Duelirium, quienes han diseñado en exclusiva una sorpresa. «Las bailarinas Raquel Oitavén, Merce Solé y Paula Quintas participarán en este espectáculo con el acompañamiento vocal y musical de Mónica de Nut. Y eso es todo lo que puedo decir», declaró el alcalde, quien recomendó «a todos los asistentes que vayan bien preparados, porque el talento artístico de Compostela es de primer nivel y, en ciertos momentos concretos del espectáculo, se situará literalmente en las alturas».

La iluminación

Pilar Lueiro recordó que la iluminación de esta Navidad compostelana incluye 2.935 metros de pasillos iluminados en calles, 290 arcos luminosos, 296 motivos colocados en farolas, 6 carteles y 8 elementos singulares. También incluye la colocación de las dos sombrillas de guirnaldas en las plazas del Toural y Cervantes, dos cortinas de luz en fachadas, y la iluminación artística del Pazo de Raxoi y el árbol transitable de 20 metros de altura en la plaza del Obradoiro. También incluye la instalación de la iluminación de la plaza de las Praterías y el antiguo edificio del Ayuntamiento en Cervantes, sendos montajes en la plaza de Roxa y la plaza de Galicia, la iluminación de 125 árboles, dos rotondas y el entorno del Belén de Conxo, dos árboles tridimensionales de 5 metros y 4 conjuntos de figuras terrestres tridimensionales, además de los elementos singulares en 23 parroquias.

“Al margen del contrato, cabe destacar también el esfuerzo lumínico realizado por la plaza de Abastos y la iluminación especial realizada por la Concejalía de Turismo del Paseo da Ferradura y la plaza de Quintana, que, un año más, se centrará en motivos relacionados con la noche y las estrellas, con la estrella de Santiago como protagonista”, ha señalado el concejal de Fiestas.

Todos estos elementos se activarán el viernes 28 de noviembre, marcando el inicio de la programación festiva navideña, que irá aumentando en intensidad a lo largo de diciembre, especialmente con la actividad diaria a partir del viernes 19 de diciembre.

Jardín infantil del Obradoiro

El viernes 28 se inaugurará el jardín infantil del Obradoiro, que este año crece en altura e incluye nuevos elementos diseñados para fomentar la imaginación y el juego libre y espontáneo. Sanmartín agradeció al departamento de Parques y Jardines tanto el diseño como la construcción de este jardín «con todo el esmero y atención», así como el cuidado de los árboles durante la Navidad y la concienciación ambiental de esta programación.

El alcalde afirmó que, consciente del magnífico patrimonio natural que posee Santiago, este año el jardín de los ocho puntos incluirá árboles naturales que ya se encuentran en la calle. Se reinstalarán árboles de vivero en la Cruz de San Pedro y en la plaza Aurelio Aguirre de Conxo, mientras que se utilizarán árboles existentes en las demás ubicaciones: en los barrios de As Fontiñas, Santa Marta (el del año pasado se plantó frente al CSC), San Lázaro, Vista Alegre, Sar y Castiñeiriño.

Apoyo a las pequeñas empresas

María Rozas señaló que “la temporada navideña es muy importante para el pequeño comercio, pero también es la época en la que la competencia de las grandes superficies y las ventas online es más notoria ”, por lo que el Departamento de Promoción Económica busca abordar esta situación “acercando a la gente a los establecimientos y proponiendo actividades atractivas para que los compostelanos de todas las edades puedan salir a comprar”. Entre otras acciones, se encuentran las dos carpas instaladas en la Praza Roxa y la Alameda.

“El objetivo es fomentar las compras en el comercio local, y llevaremos la ruleta de regalos 'Eu Merco Aquí' tanto a la Praza Roxa como a la Alameda, con la que distribuiremos regalos entre todas las personas que acudan con un ticket de compra en el comercio local”, explicó el responsable municipal de Comercio. Este año también hemos decidido aumentar el número de regalos.

La Carpa Púrpura y la Carpa Alameda

La Carpa Roja abrirá sus puertas a partir del 5 de diciembre y acogerá más de treinta actividades y talleres para todos los públicos a lo largo del mes. Muchas de estas actividades están relacionadas con la música. Regresará el ciclo «Son Xove», con actuaciones de las bandas del Centro Xove los viernes por la tarde y las sesiones de vermut los sábados.

A estas propuestas, que funcionaron muy bien en años anteriores, este año hemos añadido una nueva iniciativa en la Carpa Roja: el «¡Eh! Domingo!», que tendrá lugar los domingos por la tarde, explicó el concejal. Incluye actividades como la discoteca de Marta Alonso y Camille; la actuación de Eva y Camilo; o los Bingos Musicales con el Colectivo do Flow, un proyecto de improvisación formado por siete actores y actrices compostelanos.

La Carpa Alameda se instalará a partir del 19 de diciembre, coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares, y ofrecerá actividades más específicas para niños. Allí se instalará la pista de hielo ecológica.

Mercado de Navidad

Ya se está montando el Mercado de Navidad de Carreira do Conde, que estará abierto desde el viernes hasta el 5 de enero, y al que se sumará el Mercado de Navidad de la Zona Centro, del 20 de diciembre al 5 de enero. María Rozas indicó que participan un total de casi 90 expositores de diferentes sectores como alimentación, decoración, juegos, bisutería y joyería, piel, ilustración, productos textiles, cosmética o productos solidarios.

"También quiero destacar el área infantil que tiene el Mercado de Navidad de Carreira do Conde, en el que habrá alrededor de 40 talleres para los más pequeños, de hasta cuatro años", añadió.

Además, hay 75 actividades diferentes en los diferentes equipamientos de la red municipal de centros socioculturales, tanto en centros rurales como en áreas urbanas y en la Casa das Máquinas.

Habrá talleres específicos para niños, sobre temáticas como cocina o elaboración de marionetas; otros serán para participación familiar, y otros talleres serán específicos para adultos, centrados en temas como cocinar meriendas navideñas o elaborar centros de mesa o velas.

De las propuestas específicas de la Casa das Máquinas, quiero destacar los talleres de circo con CircoNove, a partir del 22 de diciembre. Una vez más, insisto, destacando el talento local, y destacando también ese espacio maravilloso que hemos ganado para el barrio.

“Como ven es un programa muy extenso, vamos a tener mucho que hacer durante todo el mes en Santiago, y creo que será imposible no encontrar alguna propuesta que nos interese”, concluyó María Rozas, e invitó a los vecinos a revisar con atención el programa para no perderse nada en esta Navidad.

Carrera de San Silvestre

La concejala de Deportes también se refirió a la celebración de la San Silvestre, «la gran concentración atlética de los compostelanos y una de las competiciones deportivas más divertidas del año». Tras más de 2.200 inscritos el año pasado, el objetivo este año es superar esta cifra. El Ayuntamiento anunciará próximamente la apertura del plazo de inscripción, por lo que Pilar Lueiro aprovechó la ocasión para «animar a todos a inscribirse y a salir a la calle con espíritu deportivo y festivo ese día». La salida será a las 17:00 h del día 31 desde la plaza del Obradoiro.

Fiesta de Nochevieja

La Fiesta de Nochevieja repetirá el mismo patrón tras el éxito del año pasado: el Ayuntamiento vuelve a apostar por una actuación musical en la calle a cargo de la Mecánica Rolling Band, con el repique de campanas en el Obradoiro y para dar la bienvenida al 2026 bailando y cantando en el corazón de Compostela.

Otros puntos de interés

El programa navideño de este año mantiene los principales puntos de encuentro de los últimos años. La jornada de puertas abiertas «Estrellas y Deseos» se repetirá el 30 de diciembre en el escenario de la Alameda, que este año estará amenizada por la Orquesta de Malabares Pistacatro.

La Festa do Apego tendrá lugar el sábado 27 en el Auditorio y, asimismo, el programa mantiene tradiciones como la Ruada do Apalpador y la tradicional Cabalgata de Reyes. También habrá espectáculos en la calle.