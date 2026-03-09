El PP de Santiago denuncia la "grave irresponsabilidad" del Gobierno compostelano en la gestión de las obras de García Lorca

Los concejales del Partido Popular de Santiago, José Ramón de la Fuente y Adrián Villa, han denunciado la “grave irresponsabilidad” del Gobierno local en la gestión de las obras de urbanización de la rúa García Lorca, actualmente “paralizadas”.

En un comunicado remitido a los medios, los populares advierten de que los trabajos se han convertido en un “auténtico problema de seguridad y movilidad para el barrio”.

“El proyecto, heredado de la anterior administración, fue licitado con retraso por el Gobierno nacionalista. Como consecuencia, las obras comenzaron fuera de plazo y sin la diligencia mínima exigible”, ha señalado De la Fuente, quien considera que esta situación evidencia “una preocupante falta de planificación y supervisión técnica”, especialmente teniendo en cuenta que en este tipo de actuaciones “siempre es previsible que surjan incidencias que requieren mecanismos de respuesta rápida”.

Según el edil popular, este tipo de contratiempos, habituales en proyectos de estas características, “exigen una respuesta ágil y eficaz por parte del Gobierno municipal”. Sin embargo, sostiene que la gestión está siendo “lenta e ineficaz”.

De la Fuente ha señalado además que la situación resulta “especialmente grave” en términos de seguridad vial, ya que las aceras se encuentran “incompletas, con superficies irregulares y tramos intransitables”, lo que obliga a los peatones a caminar por la calzada. A ello se suma, añade, “la señalización insuficiente, el mal estado del firme y la ausencia de medidas provisionales adecuadas”.

En este contexto, los populares subrayan que se trata de una zona en la que “residen muchas personas mayores, muchas de ellas con movilidad reducida”, para quienes desplazarse hasta sus viviendas se ha convertido actualmente en una “aventura peligrosa”.

Ante esta situación, el PP de Santiago reclama al Gobierno municipal que establezca un plazo “inmediato, público y vinculante” para la reanudación y finalización de las obras, así como la adopción de “medidas urgentes y eficaces” que garanticen la seguridad de los peatones mientras duren los trabajos.