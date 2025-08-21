Santiago cuenta ya con 15 islas de compostaje comunitario tras las tres últimas incorporaciones

El concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Básicos, Gesús Domínguez, hizo balance en rolda de prensa del avance en el modelo de compuestaje en el municipio compostelán, donde ya hay 15 islas comunitarias activas después de las tres últimas instalaciones: en el campus sur, frente a la Facultad de Matemáticas; en el parque de Xixón y en la Almáciga (calle del Pino). Desde que comenzó el proyecto se trataron cerca de 66 toneladas de residuos orgánicos y se han producido más de 20 toneladas de compost.

"Hoy no vimos hablar solo de contenedores", señaló el concejal, "hoy vimos hablar de futuro, de una ciudad que se preocupa por el medio ambiente, que da ejemplo y que apuesta por la sostenibilidad". Domínguez quiso recordar la importancia del compostaje "que nos permite reducir la factura del basurero, ahorrar costes de tratamiento, y al mismo tiempo generar un recurso valioso: el compost. De lo que antes era un residuo, ahora hacemos un recurso que vuelve a la tierra".

15 aislas de compostaje comunitario y cerca de 2000 composteros individuales

El compostaje, incidió el edil de Servicios Básicos, "es una de las grandes líneas estratégicas de nuestro gobierno en materia de gestión de residuos", donde se trabaja en tres frntes: primera, el compostaje individual, con cerca de 2000 familias de Compostela que ya cuentan con un compostero en su parcela; segunda, el compostaje comunitario; y tercera, el compuesto industrial a través del colector marrón.

En lo que respecta al compostaje comunitario, con las tres últimas islas instaladas (frente a la Facultad de Matemáticas, en el parque de Xixón y en la calle Pino), el ayuntamiento de Santiago cuenta ya con 15. Las ubicaciones pueden consultarse en este mapa.

El concejal también dio cuenta de la reciente ampliación de la isla de Vidán, "que pusimos en marcha en el mes de marzo y que está tener una acogida extraordinaria por parte de la vecianza y también de los grandes productores de la zona" lo que obligó a triplicar la capacidad de los módulos instalados.

"Hablamos de un proyecto que da resultados", pues desde su comienzo se han tratado cerca de 66 toneladas de residuos orgánicos y se han producido más de 20 toneladas de compost, que está a disposición de la ciudadanía y que se puede solicitar a través de la web santiagosos.

Una familia puede producir una media de 400 kilos de basura orgánico en un año, basura "que puede convertirse en abono para las hortalizas y los jardines de nuestra ciudad". De este modo, "una bolsa de restos de comida, cascas de fruta, poalla del café... eso que normalmente tiraríamos, pasa a un compostero y se convierte en compost, y ese compost después va a parar a las hortalizas vecinales, a los parques e incluso a nuestros jardines". Según señaló Domínguez, "es la mejor definición de economía circular: lo que sale de nuestras cocinas puede volver en forma de vida a nuestras hortalizas y zonas verdes".

Solicitude de novas illas

El concejal animó a vecino a participar en el compostaje: "los colectivos vecinales, comunidades de vecinas/os, o personas que crean que hay un lugar para un compostero comunitario cerca de su edificio, que lo soliciten en el formulario de la web santiagosostible.gal". Tras la solicitud, se analizarán las posibilidad, teniendo en cuenta que es preciso que haya una zona verde municipal cerca de algún edificio de viviendas en verticalidad o de algún centro destacado de producción de orgánica.

"Queremos ser un referente europeo en la gestión sostenible de los residuos, una ciudad que camina hacia el objetivo de residuo cero, y esto solo es posible con la participación de la vecina". Por ello, anunció Domínguez, en las próximas semanas se va a reforzar la colaboración con los barrios, con los colegios, con la hostelería, con los colectivos sociales... "Queremos que cada composterio comunitario sea también un punto de encuentro y de conciencia ambiental, por lo que celebraremos reuniones vecinales a redor de las islas, con talleres para la cativada y también formaciones sobre compostaje".