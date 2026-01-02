Santiago de Compostela registró más de 1.930 litros por metro cuadrado de precipitaciones en 2025

Santiago de Compostela registró en 2025 una cantidad total de 1.937,1 litros por metro cuadrado de lluvias, lo que supera la media de aproximadamente 1.800 litros por metro cuadrado. En total, en 2025 hubo 182 días del año con lluvia.

Así lo ha explicado el coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, José Ángel Docobo, que ha puntualizado que si se restan los días en los que la lluvia recogida fue inferior a 0,1 l/m2, el porcentaje baja a 44,1%, es decir, 161 días.

En 2025 llovió menos que en los dos años precedentes, cuando se pasó en ambas ocasiones de los 2.000 litros por metro cuadrado. "La normalidad puede establecerse en Santiago entre los 1.600 y 2.000 l/m2", ha apuntado Docobo.

En un comunicado, la USC ha destacado la cantidad medida en enero con 543,2 litros por metro cuadrado, seguida de los 393,4 litros por metro cuadrado de noviembre, que tuvo 25 días de lluvia.

Las precipitaciones bajaron en mayo (75,3 l/m2), junio (29,4 l/m2), y en septiembre (67 l/m2). En cuanto a los meses de julio y agosto se ajustaron las estadísticas, siendo los más secos, con 12,3 l/m2 (en cinco días) y 16,9 l/m2 (en ocho días), respectivamente.

El 7 de enero fue el día con un mayor registro, un total de 80,8 l/m2, seguidos del 26 del mismo mes (77,3 l/m2) y del 13 de noviembre (77,0 l/m2). En todo el año 2025, se contabilizaron 17 días con más de 30 l/m2.

TEMPERATURAS

En cuanto a las temperaturas, en 12 ocasiones del mes de agosto el termómetro superó los 30 grados. Así, los días con registros cercanos a los 35 grados fueron el día 4, el 10 y el 14.

Con todo, Docobo ha indicado que esta ola de calor "no superó la de agosto de 2003". También en la segunda quincena de junio hubo altas temperaturas: 35,5º, el día 29; 35,3º, el día 17; 34,2º el día 30; y 34º el día 28.

"Tan solo hubo dos fechas con temperatura mínima negativa en el Campus Vida de la USC, fueron el 15 de enero ( -0º3) y el 8 de febrero, cuando se produjo la mínima del año con -1º5", ha señalado Docobo.

La noche más caliente de 2025 fue la del 29 de junio, ya que la temperatura no bajó de los 19,6º. La temperatura media del año en Santiago fue de 15,5º.