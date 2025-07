Santiago de Compostela aprueba la tasa turística: el 1 de octubre entrará en vigor

La tasa turística será una realidad en Santiago de Compostela a partir del 1 de octubre, día en el que los establecimientos tendrán que empezar a cobrarla. Esta es la decisión tomada este jueves durante la celebración del pleno municipal, en el que la ordenanza de este tributo ha salido adelante con los votos a favor del bipartito (BNG y Compostela Aberta), PSOE y concejales no adscritos, ante la abstención del PP.

"Hoy es un día crucial para el futuro de los vecinos de Compostela. Esta corporación tiene en sus manos dar un paso decisivo que en la práctica implicará comenzar a equilibrar los costes que generan la actividad turística en la ciudad", ha expuesto la concejala de Turismo, Míriam Louzao, al respecto de uno de los asuntos centrales para esta competencia.

La postura adoptada este jueves por las formaciones fue la misma adoptada en la sesión de mayo, en la que esta cuestión se votó por primera vez. El texto de entonces ha sufrido dos modificaciones tras el periodo de alegaciones y conversaciones con el sector hostelero. Por una parte, se ha fijado como fecha de su entrada en vigor el 1 de octubre, que antes se iba a producir en cuanto se publicase la ordenanza.

Por otro lado, se ha establecido un plazo de seis meses para la creación de la comisión encargada de su seguimiento, que asumirá el Foro de Turismo Sostenible. De él formaran parte representantes de la corporación municipal, del sector y asociaciones vecinales.

Este se encargará, entre otros, de seguir el destino de la futura recaudación, cuyo 80% debe ser dirigido a acciones de turismo sostenible, según obliga la ley. Allí, ha asegurado Louzao, será también donde se debata la tasa al excursionismo.

Cabe recordar que la tasa turística en Galicia, es en realidad, una recarga al impuesto gallego de estancias turísticas, aprobado por la Xunta en la Ley de medidas fiscales y administrativas, tras una petición de la capital gallega y posterior negociación con ella. Esta normativa marca las pautas de su cobro y establece que se aplicará a estancias de entre uno y cinco días, con pagos que van desde el euro por día hasta los 2,5.

A Coruña también ha aprobado este jueves el cobro de la recarga, que empezará a aplicar el 1 de septiembre, ante lo que Louzao ha manifestado: "Nos alegramos". En este contexto, la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha celebrado la aprobación de la tasa en la capital gallega: "Yo creo que no se trata para nada ni de ninguna carrera, ni de llegar antes, sino de un hecho que desde luego evidentemente yo creo que sí que es histórico; no para Santiago de Compostela, para Galicia".

CRÍTICAS DEL PSOE Y NO ADSCRITOS

La "falta" de diálogo con el sector hostelero ha sido el principal objeto de críticas por parte de todos los grupos de la oposición, según los cuales esta no ha existido hasta el tramo final de la tramitación de la recarga. Retrasar la entrada en vigor fue una de las peticiones realizada por hosteleros y, además, una exigencia del PSOE de Santiago realizada en semanas anteriores.

"Yo sí le pediría a la concejala de Turismo y al Gobierno municipal el diálogo con el sector", ha instado el edil socialista Gumersindo Guinarte, quien ha manifestado de igual manera su desacuerdo con varios aspectos de la ley autonómica.

El día previo a esta votación, los ediles no adscritos condicionaron su voto --que finalmente ha sido favorable-- a cuatro circunstancias, entre las que pedían conocer plazos y composición de esa comisión, aspecto que han dado por cumplido. "Y aunque estamos satisfechas con este punto, la señora Louzao sabe que esta es una negociación inacabada".

El cumplimiento de las otras dos condiciones se verá a largo plazo. Pedían la delimitación del objeto de la recaudación -una condición compartida por el PP- y han anunciado que llevarán al Foro de Turismo Sostenible una iniciativa para destinar fondos a realizar un espectáculo de 'video mapping' el 25 de julio, propuesta que Louzao ha valorado positivamente. Además, exigen que exista un mayor control sobre los autobuses con excursionistas que llegan a Santiago y que su descarga se haga siempre en la dársena de Xoan XXIII.

Con todo, la edila no adscrita Mercedes Rosón ha insistido en su acuerdo con la implantación de la medida, aunque no lo esté en el "cómo". "La pregunta que nos tenemos que hacer no es si el turismo debe aportar, sino si podemos seguir sosteniendo este modelo sin que nos cueste la calidad de vida. La respuesta es no", ha manifestado.

ABSTENCIÓN DEL PP

"Aquí hay 17 concejales de 25 que opinamos que esto es una tremenda chapuza", ha arrancado el portavoz del PP, Borja Verea, su intervención. Aunque ha expuesto que existe un "acuerdo político" entre la corporación municipal para implantar una tasa turística, ha afeado al Gobierno local no saber "hacerlo bien".

En este sentido, ha dado por incumplidas las tres exigencias que el PP había puesto sobre la mesa. En primer lugar, la existencia de un "acuerdo" con la industria turística de la ciudad, que ha señalado que "no hay". Verea ha hablado incluso de una "ruptura social" entre el Ayuntamiento y este sector profesional.

En segundo lugar, pidió contar con un informe favorable de la Tesorería, que ha insistido en que no existe y que el Ayuntamiento "no está preparado" para gestionar los ingresos de la tasa; y, por último, la concrección del destino de los fondos recaudados.

TESTIGO DE ANTERIORES MANDATOS

Aunque la tasa turística ha sido uno de los asuntos centrales de la actual legislatura del Gobierno local, ha recogido el testigo de anteriores gobiernos. Con todo, Compostela Aberta ya puso este tema sobre la mesa durante su mandato (2015-19) y el Gobierno del socialista Xosé Sánchez Bugallo (2019-23) ya había empezado a trabajar en él.

En su intervención, la teniente de alcaldesa, María Rozas, ha recordado que, hace una década, se llegó a tachar a Compostela Aberta de "turismofóbicos". "Estamos ante un día importante para Santiago y estamos ante una victoria colectiva y por una apuesta por otro modelo turístico", ha celebrado.