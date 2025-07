Santiago atrasa el cobro de la tasa turística a octubre, tras oponerse la hostelería a hacerlo ya en agosto

La tasa turística empezará a recaudarse en Santiago, finalmente, a partir del 1 octubre y no desde agosto, como preveía el Ayuntamiento inicialmente. Así lo ha anunciado este viernes la concejala de Turismo, Míriam Louzao, tras indicar el miércoles que se abría a "flexibilizar" la entrada en vigor.

En un encuentro abierto a los encargados del cobro de este tributo, el sector hostelero mostró su oposición a su puesta en marcha en agosto, ya que este y septiembre son los meses de más trabajo para estos profesionales.

Según apuntaron varios de los asistentes en sus intervenciones, las reservas ya pagadas y un personal reducido eran sus principales preocupaciones a la hora de afrontar esta nueva obligación en los meses de verano. Por ello, solicitaban que existiese un tiempo entre la publicación de la ordenanza y su aplicación, aspecto también recogido en las alegaciones presentadas al texto inicial aprobado.

Esto será una realidad, ya que el Ayuntamiento incluirá en el texto final de la ordenanza una disposición final única que establece que la ordenanza entrará en vigor el 1 de octubre de 2025. Esta aún tiene que recibir su aprobación definitiva en el pleno municipal de este mes, que se celebrará el jueves 31 de julio. De este modo, Compostela se convertiría en el primer ayuntamiento gallego en instaurarla.

Para Louzao, esta fecha conjuga el "compromiso público-político" de que esta recarga se aplique "cuanto antes" con el "compromiso con el sector" de que tengan un "tiempo prudencial" para ponerla en marcha. Este es el mismo argumento que empleó el miércoles para decir "no" a atrasar la puesta en marcha hasta más de 3 meses o instaurarla en 2026.

La concejala ha indicado que el motivo de esta modificación responde a la intención de que los establecimientos, sobre todo los más pequeños, puedan disponer de un "margen de tiempo prudencial" para "adaptar sus procesos de gestión e introducir los ajustes precisos para hacer efectivo el cobro de esta recarga".

ALEGACIONES

Además, el nuevo texto de la ordenanza responde a otra de las peticiones recogidas en las alegaciones al texto inicial. Así, a través de una disposición adicional única, se sustituye la comisión municipal de asesoramiento y seguimiento por el Foro de Turismo Sostenible.

Este futuro órgano municipal de participación turística será el que realizará las funciones de asesoramiento y seguimiento de la implantación de la recarga sobre el impuesto autonómico a las estancias turísticas. En un plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta norma se procederá a la aprobación y publicación de la ordenanza municipal que regule este foro, así como su puesta en funcionamiento.

El texto inicial de la ordenanza sobre la tasa turística recibió un total de siete alegaciones, que en la práctica son cuatro, al existir cuatro que eran iguales. A grandes rasgos, las reclamaciones presentadas se referían al destino de los fondos recaudados con esta recarga, a la participación de las asociaciones del sector y a cuestiones relacionadas con la gestión de la recarga por parte de los alojamientos.

Sin embargo, muchas de las cuestiones no podrán ser tenidas en cuenta al ser aspectos ya contemplados por la Ley de medidas fiscales y administrativas, de 2024, con los que la ordenanza debe cumplir. A este respecto, Louzao ha lamentado que no existiese un trámite parlamentario de la misma y que "el sector no dijo nada" en su momento.

PRESUPUESTO

La entrada en vigor en el último trimestre del año implicará que la recaudación con la tasa turística será menor. Por tanto, la estimación de 2,6 millones de euros (estimada para nueve meses) no podrá cumplirse.

Sin embargo, la edila de Turismo ha reafirmado que esta es la "decisión correcta". Por un lado, la tasa turística "llega para quedarse para siempre"; por otro, el Ayuntamiento entendía que su entrada en vigor "tenía que contar con el consenso con el sector".

"También es cierto que las previsiones de ingresos son previsiones", ha matizado Louzao. Por tanto, igual que en este caso serán menores, en otras cuestiones pueden ser mayores: "No va a haber ningún problema con el balance final de los ingresos", ha asegurado.

VALORACIÓN POSITIVA DEL PSOE

La presión ejercida por el sector de la hostelería ha sido compartida por partidos de la oposición, como el PSOE, que esta semana pidió a Raxoi "reconsiderar" la intención de poner en marcha la tasa turística en el mes de agosto y lo llamó a dialogar con el sector.

En este sentido, el portavoz municipal del PSOE, Gumersindo Guinarte, ha celebrado este anuncio. "Esta era la propuesta que veníamos defendiendo en los últimos días los socialistas en Santiago, hasta el punto de anunciar que enmendaríamos la propuesta del Gobierno si no se aceptaba retrasar la puesta en marcha efectiva de la tasa", ha asegurado este viernes en un audio remitido a los medios.