El PP de Santiago acusa a los no adscritos de "hacer una oferta y retractarse":"Donde no hay seriedad es difícil construir"

El líder del PP en Santiago, Borja Verea, ha acusado a los concejales no adscritos --los exsocialistas Mercedes Rosón, Gonzalo Muíños, Milagros Castro y Marta Álvarez-- de "hacer una oferta para después retractarse" en torno a una posible moción de censura contra el gobierno bipartito de BNG y Compostela Aberta. En este sentido, ha lamentado que "donde no hay seriedad es muy difícil construir".

Este asunto cobró actualidad en la jornada del miércoles después de que los concejales no adscritos --los cuatro ediles expulsados del PSOE-- asegurasen que solo apoyarían una con Mercedes Rosón como candidata.

Tras ello, tanto el portavoz el PP de Santiago como el presidente provincial, Diego Calvo, explicaron que el PP estaba abierto a explorar todas las posibilidades y el propio Verea hizo una propuesta en la que aceptaba dar la alcaldía a Rosón para constituir un "gobierno de emergencia".

Sin embargo, la concejal no adscrita rechazó esta posibilidad y aseguró que "jamás, jamás, jamás" gobernaría con el PP. En este contexto, el popular ha cuestionado este viernes a los ediles no adscritos por "hacer una oferta de esa trascendencia y después retractarse" y los ha acusado de "jugar con los ciudadanos".

"Los que hicieron una oferta fueron ellos. Los que hicieron una oferta sin interpretación y sin matices fueron ellos. Ellos propusieron delante de toda la ciudadanía una moción de censura encabezada por Mercedes Rosón y 24 horas después se retractaron", ha recordado este viernes el líder del PP en Santiago.

Así lo ha manifestado a las preguntas de los medios en la Cámara de Comercio de Santiago, donde ha manifestado "todo su respeto personal y político por todos los concejales de la Corporación de Santiago", sin embargo, ha incidido en que "lo que no se puede es no ser serios y hacer una propuesta de esta trascendencia política para después retractarse sin ningún tipo de explicación"

"Si lo querían o lo que quieren es montar un partido político, creo sinceramente que se están equivocando o que están empezando muy mal jugando con los intereses de los ciudadanos, con los medios de comunicación y, sobre todo, con los intereses de nuestra ciudad", ha aseverado.

Consultado por Europa Press sobre si descarta convocar una reunión para explorar la posibilidad de una moción de censura y sobre si las puertas del PP "están cerradas", Verea ha defendido que "las formas fueron correctas, los concejales hicieron una propuesta como hay que hacerla" y que él respondió "como hay que hacerlo", pero ha insistido en que "donde no hay seriedad es muy difícil construir".

Con todo, ha subrayado que las elecciones de 2027 "serán las más simples de la historia de la ciudad, porque únicamente va a haber dos opciones".

Así, se ha referido a una opción "con las Gorettis, Mercedes, Bugallos y compañía, que se llevan mal y tienen la ciudad como la tienen" y otra opción que, "demostró su generosidad, coherente, solvente y que aspira a esa mayoría para transformar Santiago".