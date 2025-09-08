Curso 2025/2026

Regreso a clase para más de 302.800 estudiantes en Galicia

Ha arrancado el nuevo curso escolar en la mayor parte de las etapas educativas.

Ángeles San Luis

Santiago |

Crónica de Ramón Castro, OC Compostela

El número de alumnos matriculados ha caído en 4.255 con respecto al curso pasado; ha bajado el número en todas las etapas, salvo Bachillerato. Desde la Consellería de Educación han insistido en que, a pesar de este descenso, el número de profesores es el más alto en la historia de la comunidad, más de 31.700.

El regreso a clase ha transcurrido con normalidad en la mayoría de centros. Desde la Xunta han indicado que esta ha sido tónica, salvo casos puntuales. Por ejemplo, las familias del CEIP Ana María Diéguez de Rianxo no han llevado a sus hijos a clase en protesta por la falta de profesores de Audición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica.

