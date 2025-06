Reclaman más vigilancia y la instalación de cámaras de vigilancia en el entorno de monumentos tras la aparición de una nueva pintada en la Catedral de Santiago

El presidente de la Asociación para a Defesa do Patroimonio Cultural de Galicia Carlos Henrique Fernández Coto ha denunciado en ONDA CERO la nueva pintada localizada en la piedra de la Catedral de Santiago bajo el arco de Palacio. Fernández Coto cree que "se debería de vigilar más, incluso por la noche " el monumento porque "esto va a dejar de ser noticia, es una pega" y refleja "el desapego del autor de la pintada respecto al monumento". Coto cree que "esto no puede caer en saco roto y no puede seguir siendo posible".

Al respecto, Carlos Henrique Fernández Coto señala que "es curioso que de los cuatro edificios de la plaza del Obradoiro, siempre le toca a la Catedral" porque "en Raxoi no hay pintadas ni tampoco en el Hostal de los reyes Católicos"