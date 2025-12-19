Raxoi convoca este lunes una reunión informativa con alojamientos de Santiago sobre la liquidación de la tasa turística

Tasa Turística

El primer período para realizar las autoliquidaciones será del uno al 20 de enero do 2026.

El Ayuntamiento de Santiago ha convocado para este lunes, 22 de diciembre, una reunión informativa con los alojamientos de Santiago sobre la presentación de la autoliquidación y el ingreso de la recarga del impusto autonómico sobre estancias turísticas.

Tal y como ha trasladado la concejala de Turismo, Míriam Louzao, explicarán el trámite administrativo para realizar las autoliquidaciones correspondientes al primer período de recaudación impuesto a las estancias turísticas. La reunión tendrá lugar a las 17.00 horas en el Edificio Cersia.

Según ha recordado Louzao, la ordenanza fiscal que regula la recarga municipal sobre este impuesto fue aprobada en sesión plenaria el pasado mes de julio y entró en vigor el uno de octubre. Así, el primer período para realizar las autoliquidaciones será del uno al 20 de enero do 2026.

Con todo, la reunión de este lunes servirá para explicar de manera práctica el trámite que los establecimientos tendrán que hacer a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento y se enmarca en el proceso de contraste y diálogo constante que la Concejalía de Turismo está manteniendo con el sector a lo largo de todo el proceso de implantación del impuesto a las estancias turísticas.

