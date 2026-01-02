El proyecto Ecobosque do Banquete de Conxo avanza con la recuperación del puente del Cementerio Psiquiátrico y la instalación de nuevas pasarelas y miradores

El proyecto Ecobosque do Banquete de Conxo avanza a buen ritmo y en los últimos días se están ultimando algunas actuaciones relevantes, como la recuperación del antiguo puente del Cementerio Psiquiátrico. La concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas, acaba de visitar la zona para conocer las últimas actuaciones realizadas, como el acondicionamiento de nuevos puentes y miradores en la zona más cercana a Carballo de Conxo.

El proyecto Ecobosque permitió recuperar el antiguo puente del Cementerio del Hospital Psiquiátrico de Conxo, construido alrededor de 1900 y que permaneció oculto durante más de 40 años bajo una losa de hormigón colocada durante las obras del Hospital Provincial de Conxo para soportar el tráfico pesado. La actuación actual permitió la eliminación de esta ampliación y la recuperación del puente a su aspecto original, recuperando la altura inicial del tablero y realzando su estructura histórica, siempre respetando los materiales y la configuración con la que fue construido.

Además, ya se han finalizado los nuevos puentes sobre el río, las nuevas pasarelas de madera para facilitar el acceso al paseo marítimo desde la Rúa de Ramón Baltar y un mirador a la altura del Carballo de Conxo. Estas actuaciones forman parte de una de las líneas de acción del proyecto Ecobosque para mejorar la conservación del Carballo de Conxo.

El proyecto Ecoforestal del Río Sar busca recuperar y poner en valor el Bosque do Banquete de Conxo y el ecosistema fluvial del río Sar, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una aportación de más de 870.000 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Bajo su auspicio, se realizó en una primera fase un estudio hidrológico y un inventario del ecosistema fluvial del río Sar a su paso por el Banquete de Conxo, dos documentos que confirmaron la riqueza de la zona y sirvieron de base para actuaciones posteriores. Entre ellas, se lanzaron campañas para eliminar especies invasoras como la tradescantia y el bambú, se plantaron especies autóctonas, muchas de ellas de forma participativa mediante el método de bombas de semillas; y se aprobó un plan de gobernanza y participación con el objetivo de involucrar activamente a la comunidad local y promover la transparencia y la corresponsabilidad en las acciones ambientales vinculadas a este proyecto.