El portavoz municipal del PSOE descarta en Onda Cero entrar en el gobierno local que sigue garantizando la gobernabilidad

El nuevo portavoz municipal del PSOE Gumersindo Guinarte descarta en ONDA CERO que su formación política entre en el gobierno local de Santiago, formado por BNG y Compostela Aberta. Sindo Guinarte explica que poco a poco recupera la normalidad "as persoas que continuamos no ámbito do PSOE" en relación a él y a su compañera Marta Abal, unicos concehjjales socialistas en el pazo de Raxoi en donde "actuaremos como lexítimos representantes do PSOE no Concello de Santiago". Guinarte cree que "hai que recuperar a normalidade logo dun proceso con momentos moi desagradables que persoalmente me causaron moita tristura, no plano persoal e tamén no plano político". Guinarte, que descartó la incorporación al gobierno local del PSOE señala que "seguiremos na mesma posición , cunha oposición constructiva"

La portavoz del gobierno local Miriam Louzao cree que en la corporación municipal tras la expulsión de los concejales del PSOE y su paso a concejales no adscritos "se vivíu unha situación difícil e nada agradable" y "nós actuamos con imparcialidade e escrupulosidade" y añade que "traballaremos cara a veciñanza" al tiempo que "agradecemos a responsabilidade dos concelleiros que, estou convencida, van traballar polos intereses da veciñanza". Con respecto a la nueva situación de la corporación municipal, Louzao señala que el gobierno segurirá mantetiendo "diálogo e falaremos con todos"

La portavoz de Compostela Aberta y concejala de Dereitos Sociais María Rozas señala que "¿afecta á gobernabilidade?... non" y añade que "o PP non pon argumentos na mesa que demostren que afectará á gobernabilidade" y explica que en la corporación municipal "son as mesmas persoas" pese a que cuatro concejales están como no adscritos y "poñerán os intereses da veciñanza por riba de calquer cuestión" y "a raíz do diálogo hai propostas enriquecedoras, non hai ningún tipo de complexidade"

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla señala que "me preocupan las dificultades de la gobernabilidad de la ciudad de Santiago" y explica que "se pasó de un gobierno apoyado porm 6 concejales socialistas, ahora solo quedan dos en el grupo socialista y cuatro no adscritos". La nueva situación de la corporación municipal "va a obligar a Goretti Sanmartín a dialogar y seducir más" y cree que "va a haber problemas" porque habrá "una afectación severa a la gobernabilidad de la ciudad y nos tiene preocupados"