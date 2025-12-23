Policías locales y bomberos ratifican el preacuerdo con el Ayuntamiento de Santiago sobre los puestos y las horas extra

Policías locales y bomberos han ratificado el borrador de pacto negociado en las últimas semanas con el Ayuntamiento de Santiago que permite, según CC.OO., "una importante subida" en la gratificación de las horas extra.

Además, el sindicato reivindica haber logrado "un acuerdo histórico" con el Consistorio santiagués para elaborar su primera relación de puestos de trabajo.

Así, indica que el Ayuntamiento contará con la primera relación de puestos de trabajo de su historia "gracias a la negociación que en las últimas semanas lideró CC.OO. con el respaldo de UGT".

El borrador de acuerdo al que se había llegado la semana pasada fue ratificado el domingo por los bomberos y este lunes por la noche por los policías locales, apunta Comisiones en una nota de prensa, "de forma que solo falta cerrar los términos del documento y su firma entre las partes".

PLAZOS

El proceso de elaboración de la relación de puestos de trabajo "ya está en marcha" a cargo del grupo de investigación en recursos humanos y rendimiento de la Universidade de Santiago de Compostela, según señala. CC.OO. prevé que su tarea termine en junio de 2026.

A partir de ese trabajo "metodológico", el Consistorio y la representación sindical crearán un grupo para culminar la relación de puestos de trabajo, "con el compromiso de aprobarla y que sus efectos se puedan aplicar con fecha del 1 de enero de 2026".

CC.OO. destaca que, para esto, el equipo de gobierno "se compromete a dotar en los presupuestos de 2026 una partida que permita culminar los ajustes retributivos que se deriven de la relación de puestos de trabajo".

"Las partes consideran que la nueva relación de puestos de trabajo constituye el instrumento idóneo para la consecución de tres objetivos: ajustar el número de puestos a las necesidades de cada servicio, racionalizando la organización y mejorando la distribución del trabajo; determinar las características, requisitos y circunstancias específicas de cada puesto; y fijar las retribuciones complementarias que correspondan", resalta Comisiones.

HORAS EXTRA

El preacuerdo ratificado también recoge, según valora el sindicato, "mejoras" en el ámbito de los servicios extraordinarios, que están en el origen del conflicto de los últimos meses.

"El Ayuntamiento se compromete a reducir de forma progresiva la necesidad de realización de servicios extraordinarios por parte del personal", apunta. Además, añade, desde el 1 de enero de 2026 habrá una subida en la cuantía de las gratificaciones de las horas extra "de, aproximadamente, un 25%".

Sobre el trabajo en días festivos, "se acuerda que la relación de puestos de trabajo identifique aquellos puestos que deban prestar servicios de manera ordinaria en días festivos, bien por estar sometidos a turnos cíclicos, o bien por tratarse de puestos que prestan servicio de lunes a viernes, incluyendo los días festivos que correspondan".

Esta información, según Comisiones, "debería estar disponible en marzo de 2026 y debe ser comunicada a la representación sindical". Una vez dado esos pasos, afirma que se promoverá la inclusión en el complemento específico de las cuantías que se vengan percibiendo como gratificaciones por festividad, "después de promediar el resultado de los puestos que actualmente podrían percibir aquel concepto".

CONVENIO COLECTIVO El pacto también recoge la creación en el primer semestre de 2026 de una comisión para la revisión del acuerdo regulador-convenio colectivo para su "posible modificación".

Este documento tiene una vigencia de más de 16 años, por lo que resulta "necesario", para CC.OO., proceder a su actualización con el fin de adecuarlo "a las necesidades actuales, al marco normativo vigente y a la jurisprudencia aplicable".