La Policía Nacional detiene "in fraganti" intentando acceder a un establecimiento de la Plaza de Cervantes a un individuo tras asaltar el cafe bar Porta do Camiño

La Policía Nacional detiene "in fraganti" a un individuo cuando intentaba acceder a un establecimiento de la praza de Cervantes tras ser el presunto autor de un robo en el cafe bar Porta do Camiño. En este último local las cámaras lo grabaron rompiendo la cristalera. El gerente del café bar Porta do Camiño Oscar Noya señala en ONDA CERO que cerró el establecimiento a las 12.33 horas la noche del lunes al martes y sobre las 12.44 horas se produjo el robo. En "15 segundos" el ladrón entró en el local, accedió a la caja y sustrajo el dinero "unos 500 ó 600 euros". Los martes llega mercancía al local y probablemente habría más dinero en la caja que otros días, asegura el gerente del café bar Porta do Camiño añadiendo que "es la primera vez que nos roban en 18 años".

El portavoz municipal del PP Borja Verea califica de "impresentable e tomadura de pelo ós veciños" que a pesar de que tenga Santiago 121 policias locales cuando debería de tener 220 apunten a la tasa de reposición la imposibilidad de acceso de nuevos policias para Compsotela. Borja Verea lamenta que "non hai patrullas nin suficientes policias locais nas rúas" y añade que si llegase a la alcaldía "iniciaríamos a contratación de 100 novos policias pocais" para Santiago. Sobre las críticas de gobierno local y PSOE acerca de cómo lo haría un gobierno del PP, Borja Verea señala en ONDA CERO que "se queren doulles clases particulares" y "non atoparon obstáculo legal para contratar máis asesores e máis altos cargos que colonizan o Concello de Santiago con comisarios do BNG". Con respecto a la situación de inseguridad ciudadana denunciada por varias Asociaciones de Vecinos de Santiago, Verea cree que es indispensable "desmantelar o principal centro de venta de droga que está en Santa Marta". Borja Verea lamenta "o uncremento dun 5% da criminalidade en Santiago", un problema que "se está acelerando". Verea, de igual forma, lamentó que "a cidade está máis escura que fai catro anos"

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, avanzó que mantendrá una reunión de trabajo la próxima semana con la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para analizar conjuntamente con Policía Nacional y Policía Local las medidas adoptadas en relación a la seguridad en determinadas zonas de la ciudad.

Así lo acordó tras mantener un encuentro en Santiago con la comisaria de la Policía Nacional, Nuria Palacios, en el que abordaron el trabajo que la Policía Nacional está desarrollando en el municipio. En este sentido, María Rivas destacó que todas las semanas se celebra una reunión de coordinación entre Policía Nacional y Policía Local en la que se acuerdan las estrategias y los dispositivos a desarrollar. De hecho, ya se reforzó la presencia policial en varias zonas de la ciudad y especialmente en las zonas demandadas por la vecindad. Además también hay contactos permanentes del área de Participación Ciudadana con los colectivos vecinales y por un importante trabajo en el ámbito de la investigación desarrollado por el área de Policía Judicial. Por último, la subdelegada puso en valor el trabajo y esfuerzo diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para consolidar a Santiago como una de las localidades más seguras de Galicia.